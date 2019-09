Viesuļvētras "Dorians" postījumi Bahamu salās. Foto: SCANPIX/REUTERS/LETA

Bahamu salās, kur septembra sākumā plosījās viesuļvētra “Dorians”, apmēram 2500 cilvēku vēl ir pazuduši bez vēsts šīs vētras dēļ, trešdien paziņoja Nacionālā ārkārtas situāciju pārvaldības aģentūra (NEMA).

Daži no šiem bez vēsts pazudušajiem var tikt atrasti, reportieriem sacīja NEMA preses sekretārs Karls Smits.

“Šobrīd Bahamu valdības [pazudušo cilvēku] reģistrā ir aptuveni 2500 personu,” teica Smits.

“Dorians”, kas sasniedza Bahamu salu ziemeļus kā visspēcīgākās – piektās – kategorijas viesuļvētra, prasīja vismaz 50 cilvēku dzīvības. Amatpersonas ir prognozējušas, ka šis upuru skaits varētu ievērojami pieaugt.

NEMA preses sekretārs sacīja, ka līdz šim vairāk nekā 5500 cilvēku ir evakuēti no valsts ziemeļos esošajām Lielās Bahamas un Abako salām, kuras izpostīja šī vētra. Pēdējo dienu laikā gan ir “ievērojami samazinājies” to cilvēku skaits, kas vēlas evakuēties no turienes.

Smits arī sacīja, ka tiek dota atļauja atsāk komerciālos avioreisus uz Abako “ierobežotā apmērā”, bet galvenā prioritāte būs palīdzības un evakuācijas lidojumiem.