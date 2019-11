Oļegs Burovs. Foto: Evija Trifanova/LETA

Rīgas mērs Oļegs Burovs (GKR) sagaida, ka balsojumā par uzticību viņam būs 32 Rīgas domes deputātu atbalsts.

Politiķis šorīt LTV “Rīta panorāmā” pauda pārliecību, ka līdz šovakar gaidāmajai domes ārkārtas sēdei būs izveidota jauna vai “nedaudz izmainīta” koalīcija ar 32 balsīm, un viņu atbalstīs arī deputātu bloks “Rīgai”, tostarp bijusī “Visu Latvijai”-“Tēvzemei un brīvībai”/LNNK Rīgas mēra amata kandidāte Baiba Broka.

Līdz ārkārtas sēdei vēl notikšot “Saskaņas” un “Gods kalpot Rīgai” frakciju sēdes, lai izskatītu precizējumus koalīcijas vienošanās dokumentos.

Burovs atzina, ka jaunajiem koalīcijas atbalstītājiem var tikt piedāvāti amati, kuri pēc attiecību saraušanas ar “Neatkarīgo deputātu frakciju” kļuvuši brīvi – Rīgas brīvostas valdes locekļa vieta, otra vicemēra postenis un Attīstības komitejas vadītāja amats.

Vērtējot savus nesenos sabiedrotos – “Neatkarīgo deputātu frakciju”, Burovs izteicās, ka tai esot bijis nepareizs nosaukums, jo “viņi bija ļoti atkarīgi no vairākiem procesiem”, bet viņš vēloties, lai viņi kļūst neatkarīgi no padomniekiem. Politiķis gan atteicās vārdos nosaukt, no kā šī frakcija ir atkarīga, sakot, ka “ir svētdienas raidījumi, kas daudz ko skaidro sabiedrībai”.

Savukārt opozīcijas centienus par domes atlaišanu un jaunām vēlēšanām Burovs novērtēja kā “nedaudz tālus no demokrātijas”, jo ar tiem tiekot mēģināts pārskatīt demokrātisku vēlēšanu iznākumu.

Kā ziņots, šovakar plkst.17.30 paredzēta Rīgas domes ārkārtas sēde, kurā plānots balsot par uzticības izteikšanu Burovam.

Viņš trešdienas vakara norādīja, ka sarunas par koalīcijas izveidi veic ar deputātu bloku “Rīgai” un neatkarīgo deputāti Broku – notiekot sarunas gan par dažādām bloka izvirzītajām iecerēm, piemēram, saistībā ar demogrāfijas veicināšanu, gan arī par amatu sadali. Proti, sarunas notiekot arī par to, vai kādam no bloka pārstāvjiem varētu tikt atvēlēts vicemēra krēsls, Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas vadītāja amats un tamlīdzīgi.

Bloka vadītājs Oskars Putniņš aģentūrai LETA iepriekš apstiprināja, ka tikšanās ar mēru tiešām notikusi un ilgstoši pārrunāts gan viņa redzējums par iespējamo sadarbību, gan iespējas īstenot dažādas bloka pārstāvjiem svarīgas iniciatīvas saistībā ar pabalstiem ģimenēm, uzņēmējiem un tamlīdzīgi.

Putniņš norādīja, ka konkrēts lēmums pievienošanos koalīcijai joprojām nav pieņemts, jo tiekot gaidīta arī kāda ziņa no opozīcijas, piemēram, viņu virzīts mēra kandidāts. Tādā gadījumā bloka pārstāvji vairākkārt solījuši atbalstu opozīcijas kandidātam.

Tikmēr nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un brīvībai”/LNNK frakcijas vadītājs Dainis Locis aģentūrai LETA sacīja, ka opozīcija savā starpā nav apspriedusi ieceri par sava mēra kandidāta izvirzīšanu un joprojām pieturas pie plāna virzīties uz ārkārtas vēlēšanām.

Pēc viņa teiktā, opozīcija patlaban gaida sēdi, kurā plānots balsot par neuzticības izteikšanu Burovam, lai redzētu, vai viņam ir izdevies nodrošināt sev balsu vairākumu.

Tieši atkarībā no šīs sēdes iznākuma, opozīcija lemšot par turpmākajiem soļiem.

Aģentūras LETA rīcībā esošā neoficiālā informācija liecina, ka opozicionāri savākuši parakstus, lai nepieciešamības gadījumā rosinātu domes priekšsēdētāja vietnieces Annas Vladovas (S) atstādināšanu, kā arī balsotu par Burova atbrīvošanu no Rīgas brīvostas valdes locekļa amata. Pieprasījumi par sēžu sasaukšanu gan vēl nav iesniegti.

Kā ziņots, Rīgas domes opozīcijas partijas savākušas nepieciešamos 20 parakstus, lai rosinātu Rīgas domes priekšsēdētāja Oļega Burova (GKR) atstādināšanu.

Rīgas domes koalīcija sabruka pēc tam, kad 19.novembrī no vicemēra amata tika atstādināts Neatkarīgo deputātu frakciju pārstāvošais Vadims Baraņņiks.