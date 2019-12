Foto: Unsplash

Auns

No Auna tiks prasīta pašdisciplīna un precizitāte, jo darbu būs daudz, bet laika maz. Kaut arī šis laiks būs saspringts, tas dos gandarījumu un arī materiālu labumu. Nav ieteicams uzsākt ko jaunu, slēgt līgumus, veikt lielus pirkumus. Piemērots laiks nelielam ceļojumam, dāvanu iegādei un kultūras pasākumu apmeklēšanai. Darbus jācenšas pabeigt līdz Ziemassvētkiem.

Vērsis

Vērsim, kopumā vērtējot, viss rit savu gaitu, satraukumam nav pamata. Uzmanība jāpievērš tiešajiem darba pienākumiem, jo laikā nepamanītas kļūdas var radīt sarežģījumus. Piemērots laiks redzesloka paplašināšanai, jaunu prasmju apguvei, ceļošanai un jaunas pieredzes iegūšanai. Jaunas idejas un pieredze noderēs labklājības vairošanai. Ieteicams caurskatīt dokumentus un līgumus. Pietiekami labi jāizguļas.

Dvīņi

Dvīņi jutīs spēku izsīkumu un nogurumu, tāpēc darbi neveiksies un veidosies spriedze. Šis nav Dvīņiem labvēlīgākais periods, tāpēc jākoncentrējas uz svarīgāko un pārējam jāļauj iet savu gaitu. Jābūt uzmanīgiem, piedaloties satiksmē uz autoceļiem. Piemērots laiks veselību nostiprinošām procedūrām. Jāizvairās lietot alkoholu un medikamentus bez ārsta rekomendācijas, jo var rasties veselības sarežģījumi.

Vēzis

Vēzis nespēs ne uz ko koncentrēties, jo veicamie darbi prasīs precizitāti un iekļaušanos termiņos, bet domas klīdīs kaut kur citur. Lai izvairītos no pārpratumiem, ieteicams uzdot precizējošus jautājumus. Šajā periodā nav ieteicams rīkoties, spontānu emociju vadītam. Decembra vidū situācija jūtami uzlabosies un būs iespēja realizēt iecerēto. Ieteicama atpūta nelielā kompānijā vai tuvu cilvēku sabiedrībā.

Lauva

Lauva būs ar sevi un dzīvi apmierināta, tāpēc uz nākamo gadu raudzīsies kā uz jaunām iespējām, tomēr decembra pirmajā pusē vieglprātīgas attieksmes dēļ pieļautās kļūdas var situāciju strauji sarežģīt. Labvēlīgs laiks dažādu kopīgu projektu realizēšanai, veselības nostiprināšanai, kā arī savas darba un dzīves vides modernizēšanai un uzlabošanai. Jāuzturas labi vēdinātās telpās.

Jaunava

Jaunavai sarežģīts laiks, jo vienlaikus gribēsies darīt vairākus darbus un būt dažādās vietās. Apkārtējie šādu vēlmi var nesaprast un tas savukārt var radīt spriedzi attiecībās. Kaut arī apstākļi ir stabili, nav ieteicams ļauties pašplūsmai. Jāizvairās no spontānu ideju realizēšanas. Piemērots laiks sporta aktivitātēm un savas garderobes pilnveidošanai. Centies savā dzīvē ienest vairāk krāsas un prieka!

Svari

Svari gribēs mazliet atvilkt elpu, jo darba bijis daudz. Tāpēc lielāka uzmanība jāvelta savai pašsajūtai un veselības stāvoklim. Piemērots laiks mācībām, dokumentu caurskatīšanai un redzesloka paplašināšanai. Var veikt pirkumus vai atjaunot garderobi. Jābūt uzmanīgiem, piedaloties satiksmē uz autoceļiem. Ieteicams doties nelielās pastaigās vai apmeklēt relaksējoši ārstnieciskas procedūras.

Skorpions

Skorpionam būs skaidrs, ka pār zemi valda mīla. Lai gan darāmā ir daudz, mīlestība spēj darīt brīnumus, tomēr ikdienas pienākumus nedrīkst atstāt novārtā, lai vēlāk pats sev neradītu spriedzi. Jārūpējas par sava transporta līdzekļa tehnisko stāvokli. Jācenšas izvairīties no steigas un pārsteidzīgas rīcības emociju uzplūdā. Labvēlīgs laiks, lai apciemotu vecākus un tiktos ar radiniekiem.

Strēlnieks

Strēlniekam nāksies apbruņoties ar pacietību, jo ne viss būs atkarīgs no viņa. Būs sajūta, ka nekur nav nekādas skaidrības un tas Strēlniekā radīs neapmierinātību, kas ik pa brīdim izlauzīsies arī uz āru. Ieteicams pārdomāti plānot izdevumus un darbus. Brīvdienas ieteicams plānot ārpus mājas. Lai mazinātu spriedzi, galvenais priekšnosacījums ir labs miegs.

Mežāzis

Mežāzi urdīs jautājumi, kā dzīvot tālāk, jo būs radusies sajūta, ka paša labi izveidotajā sistēmā kaut kā pietrūkst. Tāpēc viņš ik pa brīdim gribēs pabūt vienatnē, lai saplānotu darbus. Jācenšas neuzņemties jaunus darbus, pirms vecie vēl nav pabeigti. Vairāk uzmanības jāvelta savai pašsajūtai un veselībai. Nav labvēlīgs laiks darījumiem, jaunu projektu uzsākšanai un līgumu slēgšanai.

Ūdensvīrs

Ūdensvīrs interesēsies par jaunām iespējām sevis realizēšanai. Citu cilvēku rīcība bieži šķitīs gausa un kaitinoša. Tas radīs iekšēju spriedzi un neapmierinātību. Kaut gan prāts meklēs jaunas iespējas, ķermenis gribēs atpūsties. Ieteicams ar jaunu darbu un lielu pārmaiņu uzsākšanu nedaudz nogaidīt. Nav ieteicams veikt liela apjoma naudas darījumus. Vislabākās zāles it visam ir svaigs gaiss un labs miegs.

Zivis

Zivis jutīsies enerģijas pilnas un gribēs aktīvi darboties. Tomēr no plaša mēroga pasākumiem labāk atteikties vai atlikt to plānošanu uz vēlāku laiku. Lai izvairītos no vilšanās, rēķinieties tikai ar jūsu rīcībā esošajiem resursiem, bet nevis ar plānotajiem ienākumiem, jo naudas apritē varētu būt kavēšanās. Apmeklējiet pasākumus kopā ar draugiem. Nepaļaujieties uz citiem, bet rīkojieties pašas.