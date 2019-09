Foto: SCANPIX/REUTERS/LETA

Eiropas akciju cenas ceturtdien pieauga pēc tam, kad Eiropas Centrālā banka (ECB) nāca klajā ar plašu ekonomikas stimulu programmu un pazemināja procentlikmes.

ASV akciju tirgos bija kāpums, turpinoties atslābumam ASV-Ķīnas tirdzniecības karā un investoriem gaidot, ka ASV Federālā rezervju sistēma (FRS) nākamnedēļ atkal pazeminās procentlikmes.

Eiro vērtība pret ASV dolāru sākumā kritās, bet tirdzniecības sesijas beigās pieauga.

“Mēs atgriežamies normālā teritorijā, atkal fokusējoties uz tirdzniecību un monetāro politiku,” sacīja “National Securities” galvenais tirgus stratēģis Ārts Hogans.

ECB padome savā sēdē ceturtdien nolēma vēl samazināt negatīvo noguldījumu iespējas uz nakti likmi un no 1.novembra atsākt aktīvu uzpirkšanas programmu. Noguldījumu iespējas uz nakti likmi, kas līdz šim bija -0,4%, nolemts samazināt līdz -0,5%.

Abas pārējās svarīgākās procentlikmes – bāzes procentlikmi un aizdevumu iespējas uz nakti likmi – ECB nolēma nemainīt. Līdz ar to bāzes procentlikme tiek saglabāta 0% līmenī, bet aizdevumu iespējas uz nakti likme paliks 0,25% līmenī.

1.novembrī atsāksies aktīvu uzpirkšanas programma, mēnesī uzpērkot aktīvus par 20 miljardiem eiro.

“Šī apņemšanās veikt kvantitatīvo mīkstināšanu ir beztermiņa: tā beigsies īsi pirms tam, kad Banka sāks celt procentlikmes,” sacīja “Capital Economics” galvenais Eiropas ekonomists Endrū Keningems.

ECB paziņojumā norādīts, ka aktīvu uzpirkšanas programma tiks turpināta, “cik ilgi vien tas būs nepieciešams”, kā arī procentu likmes “pašreizējā vai zemākā līmeni tiks saglabātas, līdz inflācijas prognozes stabili atbildīs līmenim, kas ir pietiekami tuvu” ECB noteiktajam patēriņa cenu pieauguma mērķlīmenim nedaudz zem 2%.

Galvenie eirozonas akciju tirgi noslēdza tirdzniecības sesiju ar kāpumu, pateicoties lētākas naudas izredzēm.

Eiro vērtība pret ASV dolāru neilgi pirms ECB paziņojuma nokritās zem 1,10 dolāriem par eiro, bet vēlāk pieauga.

“Eiro īsti nezināja, kā saprast ECB jaunpaziņoto stimulu paketi,” sacīja “Spreadex” analītiķis Konors Kempbels.

“BK Asset Management” analītiķe Ketija Liena sacīja, ka eiro

vērtības atkopšanās tirdzniecības sesijas gaitā atspoguļoja cerības, ka ECB darbības “garantē” FRS procentlikmju samazināšanu nākamnedēļ.

Naftas cenas kritās, jo Saūda Arābijas un citu vadošo naftas valstu komiteja solīja ievērot jēlnaftas ieguves samazināšanu ar mērķi sabalansēt krītošo tirgu, bet nepiedāvāja tālāku ieguves samazināšanu un tā bija pazīme, ka šīm valstīm trūkst variantu tirgū, kuru nomāc ASV-Ķīnas tirdzniecības saspīlējums.

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās kritās.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pieauga, britu mārciņas kurss pret dolāru kāpa, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien kritās par 1,2% līdz 55,09 ASV dolāriem par barelu. “Brent” markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 0,7% līdz 60,38 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss “Dow Jones Industrial Average” ceturtdien pieauga par 0,2% līdz 27 182,45 punktiem, indekss “Standard & Poor’s 500” kāpa par 0,3% līdz 3009,57 punktiem, bet indekss “Nasdaq Composite” palielinājās par 0,3% līdz 8194,47 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien pieauga par 0,1% līdz 7344,67 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 0,4% līdz 12 410,25 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,4% līdz 5642,86 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien pieauga no 1,1010 līdz 1,1064 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,2326 līdz 1,2337 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 107,82 līdz 108,11 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 89,32 līdz 89,67 pensiem par eiro.