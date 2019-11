‘Garmin’ ir ļoti uzticams rīks medību suņa izsekošanai. Komplektā – siksna un navigators. Foto: Linda Dombrovska

GPS sistēmais ir vairākas priekšrocības, ko izmantot, lai uzturētu kontaktu ar suni.

Lai gan iepriekš esam jau diezgan daudz šo tēmu apsprieduši, tik un tā ik pa laikam rodas vajadzība izskaidrot atšķirības starp dažādām izsekošanas sistēmām.

Šoreiz salīdzināsim divas, kas tiek izmantotas ikdienā, – Garmin un Huntloc, kas ir pilnīgi atšķirīgas un kalpo dažādiem mērķiem.

Tāpat tirgū var atrast daudz un dažādus risinājumus, piemēram, Dogtra, Sportdog un citas vairāk vai mazāk sarežģītas, lētākas un dārgākas sistēmas. Iegādājoties izsekošanas sistēmu medību sunim, jāatceras, ka tai jābūt mehāniski izturīgai, ūdensizturīgai un bieži vien tai jādarbojas īpaši sarežģītos apstākļos. Ierīces, kas paredzētas suņu izsekošanai parkā, medību apstākļos var arī nederēt.

Garmin

Garmin siksnu darbības princips ir ļoti vienkāršs. Devējs, kas ir nofiksēts uz četrkājainā mīluļa kaklasiksnas, katras piecas sekundes pārraida ziņas par to, kur atrodas suns, vai tas sēž vai šajā mirklī skrien.

Turklāt vajadzības gadījumā no ierīces Garmin Astro saņemsiet signālu – paziņojumu par to, ka suns ir sasniedzis kādu īpaši norādītu punktu. Precīza suņa atrašanās vieta pat visaizaugušākajos meža biezokņos tiek noteikta ar ļoti jutīgā GPS uztvērēja palīdzību, kas tiek izmantots navigatorā. Navigatora un siksnas uztveršanas rādiuss ir atkarīgs no reljefa.

Īpaši biezā mežā ar standarta īso antenu būs iespējams siksnu uztvert līdz pusotram kilometram. Skrajākās teritorijās uztveršanas rādiuss palielinās līdz pieciem kilometriem. Uztveršanas kvalitāti ievērojami samazina tieši koku lapas vasaras laikā, nevis sniegs.

Ja medību platībās ir gravas un ielejas, navigators siksnu neuztvers, ja starp suni un saimnieku ir kalns, kaut viņi atrodas tikai 200 metru attālumā. Tiklīdz suns vai saimnieks uzkāpj kalnā, saikne atjaunojas. Šī problēma novērota arī klasisko rāciju darbībā. Darbības rādiusu var palielināt ar pagarināto standarta antenu – ar to suni jau uztvers par 20 līdz 25 procentiem tālāk. Savukārt ar rokas teleskopisko un automašīnas magnēta antenu rādiuss palielināsies vēl par 35 līdz 40 procentiem.

Garmin suņu izsekošanas siksnai ir vairākas priekšrocības:- parāda noskrieto distanci, suņa pārvietošanās ātrumu, kā arī atrašanos kartē- sistēma rāda, vai suns apstājies, pakāpies, vai rej- siksnas darbība nav atkarīga no interneta vai tālruņa- ļoti uzticams rīks, lai noteiktu suņa atrašanās vietu

Tomēr ir arī savi mīnusi. Ja suns iziet no siksnas darbības zonas, signāls pazudīs līdz mirklim, kad tas tiks atkal atrasts, tādēļ attālums no navigatora līdz siksnai ir ierobežots. Siksnai nevar piezvanīt vai dot komandas.

Huntloc

Huntloc un citas siksnas, kas darbojas pēc līdzīga principa, strādā tad, ja ir interneta pieslēgums. Ja pārklājuma nav, siksna nav redzama. Ir vajadzīgs viedtālrunis ar lietotni, kā arī siksna, kas savienota ar lietotni. Atkarībā no uzstādījumiem siksna ik pēc piecām vai desmit sekundēm nosūta suņa atrašanās vietu, kas tiešsaistes versijā redzama uz kartes tālrunī.

Liels pluss, ka nav ierobežojuma siksnas atrašanās attālumam. Ja vien ir mobilo sakaru pārklājums, lietotnē būs redzama siksna.

Vēl viens pluss, ka iespējams uz siksnu piezvanīt un dzirdēt, ko suns dara – rej, skrien, elso… Sistēmas galvenais mīnuss ir tas, ka tās darbība ir atkarīga no mobilo sakaru pārklājuma. Ir vietas Latvijā, kur nebūs problēmu, bet ir vietas, kur siksna ir bezjēdzīga. Vēl viens mīnuss, ka katru gadu jāatjauno lietotnes izmaksas, jo šis pakalpojums nav bezmaksas. Tāpat nav redzams, vai suns apstājies vai skrien. Lai gan šai sistēmai nav nepieciešams papildu navigators, tomēr tālrunim ātrāk izlādēsies baterija, tādēļ līdzi obligāti vajadzīga bateriju banka.

Personīgā pieredze

Garmin izmantoju galvenokārt asinspēdu meklēšanā, jo suns nekad nebūs ļoti tālu, bet pats galvenais – sistēmā redzams, ka suns apstājies. Huntloc izmanto suņa atrašanās vietas noteikšanai un arī kā rezerves variantu, ja Garmin izlādējas, jo Huntloc baterija tur daudz ilgāk un siksna nav tik bieži jālādē. Sarežģītākos apstākļos pirmā izvēle vienmēr būt Garmin, it īpaši, ja jāmeklē pēdas.

Tomēr jāsaka, ka Huntloc vairākas reizes vārda vistiešākajā nozīmē ir izglābis suņus, jo bija iespēja piezvanīt un dzirdēt, kas notiek.

Kādā reizē suns bija iekritis purva akacī un to, ka noticis kaut kas nelāgs, bija iespējams pateikt pēc zvana uz siksnu, kad bija dzirdams, ka suns izmisīgi kauc.

Tomēr, lai arī kādu sistēmu izmanto, ar to atrast medību suni ir daudz vieglāk. Protams, ir situācijas, kad tas nepalīdzēs. Ja izlādējusies baterija, nav signāla vai kāds ļaundaris nozadzis suni un izslēdzis siksnu.

Tādēļ atcerieties vienmēr pēc medībām uzlādēt suņu siksnas, kā arī iegādājieties lādētājus, kurus var izmantot arī automašīnā! Tāpat ir vēlams arī pielikt pie suņa navigatora žetona ar savu tālruņa numuru vai to vienkārši uzrakstīt uz siksnas. Tas gadījumam, ja siksna izlādējas un kolēģi suni atraduši.