Kamēr nafta plūst un cenas kāpj, Krievijas kara mašīna turpina griezties. Lolita Čigāne, Ārlietu ministrijas civilā eksperte Ukrainā, “Eiropas Kustība Latvijā” viceprezidente TV24 raidījumā “Preses klubs” brīdina — karš Ukrainā var kļūt nebeidzams, ja netiks pārtraukts galvenais finansēšanas avots: Krievijas ieņēmumi no energoresursiem.

“Runa ir par to, ka krievu kara mašīnu var izbeigt tikai tad, ja samazina to naudu, ko Krievija nopelna no naftas tirdzniecības. Kamēr naftas cena būs augsta — un tagad Izraēlas un Irānas konflikts atkal to ir paaugstinājis —, Putins turpinās finansēt kara mašīnu. Viņš turpinās izmaksāt milzīgas algas un kompensācijas saviem nogalinātajiem kareivjiem. Ģimenes turpinās priecāties, būs sabiedrības atbalsts, un karš var kļūt nebeidzams,” pauž Čigāne.

Iepriekš LA.LV jau rakstījām par naftas cenām un to ietekmi uz Krieviju, ņemot vērā, ka nafta ir viens no galvenajiem Krievijas eksporta produktiem un valsts ekonomikas pamats, politikas un ekonomikas eksperts Tarass Zagorodnijs sacīja: ja naftas cena kritīsies, tad līdz vasaras beigām redzēsim daudz ko interesantu — visiem kļūs skaidrs, ka Krievija sabrūk.

Viņš uzsvēra, ka pirmā un svarīgākā zīme, ka situācija Krievijā patiešām kļuvusi bēdīga, būs iedzīvotāju banku noguldījumu iesaldēšana. Turklāt šāda scenārija attīstība Krievijā jau tiek aktīvi apspriesta.

Jāatzīst gan, ka šobrīd naftas cenu nosaka arī konflikts Tuvajos Austrumos. Piemēram, “Brent” jēlnaftas cena jūnija vidū pieauga par 7% – līdz augstākajam līmenim pēdējo piecu mēnešu laikā, reaģējot uz Izraēlas triecieniem, kas skāra Irānas militāros un kodolobjektus.

Taču, lai arī finanšu tirgi reaģēja asi, fiziskās naftas cenas reģionā pieauga mazāk – tas liecina, ka reālie tirgotāji un pārstrādātāji nav tik ļoti noraizējušies par tūlītēju apgādes pārtraukumu kā investori.