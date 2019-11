Publicitātes foto

Novembrī Latgales Tūrisma konferencē tika noskaidroti Latgales Tūrisma gada balvas saņēmēji. Tajā pirmo reizi pasniegto reģiona izcilības balvu tūrismā saņēma koncertzāle “Gors”, kas šobrīd ir kļuvusi par vienu no populārākajiem tūrisma objektiem Latgalē, informē koncertzāles pārstāvji.

“Gora” vadītāja Diāna Zirniņa, saņemot atzinību, uzsver: “Allaž ir īpašs prieks par savējo – Latgales reģiona – novērtējumu. Atļaušos teikt, ka nepilnu septiņu gadu laikā līdz ar Latgales drosmīgajiem projektiem – Latgales vēstniecības” “Gors” un Daugavpils Marka Rotko mākslas centra atvēršanu –

ir mainījies ceļotāju, atbraucēju priekšstats par reģionu.

Latgale ir kļuvusi atvērtāka, modernāka un arī sasniedzamāka jo sevišķi emocionālā ziņā.”

Katru gadu “Gors” uzņem ap 180 000 apmeklētāju, kuru vidū ir gan rēzeknieši un citu Latgales apdzīvoto vietu pārstāvji, gan atbraucēji no citām Latvijas vietā un ārvalstīm.

Pasākumu apmeklētāju statistikā apmeklētāji, kuri uz Latgales vēstniecības GORS pasākumiem dodas no vietām, kas atrodas ārpus koncertzāles pamatauditorijas reģiona (kas tiek pieņemts kā simt km rādiuss ap Rēzekni) ir 40 % no visiem apmeklētājiem, bet, skatoties ekskursiju statistiku, tādu ceļotāju, kuri mērojuši ceļu no Rīgas, citiem reģioniem un ārzemēm, ir ap 70 %.

Ārzemju ceļotāju un pasākumu apmeklētāju īpatsvars kopējā Latgales vēstniecības GORS apmeklētāju statistikā ir salīdzinoši neliels, bet tūristi, ko pārsvarā var definēt kā kultūras un darījumu tūristus, lielākoties ir no Lietuvas, Polijas, Igaunijas, Baltkrievijas, Ukrainas, ASV, Turcijas un Vācijas.

Kā vēstīja Latgales Tūrisma balvas rīkotāji, Latgales reģiona tūrisma asociācijas “Ezerzeme”,

šī gada balvai tika pieteikti vairāk nekā 40 nominanti sešās kategorijās,

tos rūpīgi izvērtēja profesionāla žūrija astoņu cilvēku sastāvā.

Līdzās nominācijām “Labākā tūrisma mītne pilsētā 2019”, “Labākā tūrisma mītne laukos 2019”, “Labākais jaunais tūrisma objekts”, “Labākais inovatīvais tūrisma produkts 2019”, “Tūrisma profesionālis 2019” pirmo reizi tika pasniegta arī “Lolitas Kozlovskas Izcilības balva”, kuru ieguva tieši Latgales vēstniecība “Gors”.

Ar balvu, kas nosaukta pērn mūžībā aizgājušās ilggadējās Latgales tūrisma profesionāles Lolitas Kozlovskas vārdā, tiek godināti tūrisma jomas profesionāļi, kas snieguši vērā ņemamu ieguldījumu sava reģiona un visas Latgales tūrisma jomas attīstībā.

Kā rāda arī Kultūras ministrijas pasūtītais “Kultūras patēriņa un līdzdalības ietekmes pētījums” (2018) līdz ar reģionālo koncertzāļu tīklu, kura aizsācējs 2013. gadā bija tieši Latgales vēstniecība GORS, Latvijā vispār daudz aktīvāks kļuvis kultūras tūrisms kā tāds – iedzīvotāji arvien biežāk izvēlas apmeklēt pasākumus citās Latvijas vietās, taču ceļojumu galamērķis nav bijuši tikai pasākumi, tās ir bijušas arī pašas ēkas un koncertzālēs esošās kafejnīcas.

Pētījumā norādīts, ka plaisu starp kultūras pasākumu un infrastruktūras apmeklētājiem visvairāk ir izdevies samazināt tieši “Goram”. Te 2018. gadā pēc pētījuma datiem pabijuši 13 % Latvijas iedzīvotāju (nepilni 260 000, 2016. gadā – 12 %), tieši kultūras pasākumu apmeklētāju skaits no 7 % 2016. gadā pieaudzis līdz 9 % 2018. gadā.

Iekšzemes kultūras tūristu piesaiste ir arī viens no galvenajiem “Gora” darbības virzieniem, piemērojot gan repertuāru, kas būtu saistošs gan reģiona iedzīvotājiem, gan tālākiem braucējiem, gan domājot par citām iespējām, ko ceļotāji varētu izmantot.

“Nākotnē koncertzāles mērķis būtu piesaistīt lielāku ceļotāju auditoriju no tuvējām kaimiņvalstīm. Tā īstenošanai būtu nepieciešama aktīvāka un plašāka visa reģiona tūrisma pakalpojumu sniedzēju sadarbība,” uzsvēra Diāna Zirniņa.