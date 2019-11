Ilustratīvs attēls Foto: Anda Krauze

Baltijas Vēstnesis

Sajūsmā. Pagājušā nedēļā, kad kādu rītu pie 10 grādiem R no sniegputeņa, tā sakot, zeme ar debesi kopā griezās, pa Jelgavas šoseju tukšos ratos, kamolā savilkušies, soļos brauca 2 latviešu kareivji, no kuriem viens ar kailām rokām sildīja sastingušās ausis. Kāds garāmgājējs, uzkliedzis tiem skaļā balsī “Pieturiet!”, norāvis no kakla garu vilnainu saiti (šalli) un no rokām siltus cimdus, laimīgs pasniedza tos tēvijas sargam, piemetinādams: “To jūs apsieniet ap galvu, bet tos uzmauciet rokās!”