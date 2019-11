Ilustratīvs foto Foto: Edijs Pālens/LETA

Latvijas lielāko uzņēmumu kopējais apgrozījums pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2017.gadu, pieaudzis par 7,2%, sasniedzot 61,687 miljardus eiro, bet peļņa augusi par 34% – līdz 4,058 miljardiem eiro, liecina “Firmas.lv” un aģentūras LETA veidotais “Latvijas biznesa gada pārskats 2019”.

Pagājušajā gadā Latvijā bija 23 721 uzņēmums, kura apgrozījums pārsniedza 145 000 eiro, kas ir par 3,6% vairāk nekā gadu iepriekš. Šādi uzņēmumi pērn veidoja 18,4% no kopējā gada pārskatus iesniegušo uzņēmumu skaita, taču to kopējais apgrozījums – 95,1% no kopējā pārskatus iesniegušo uzņēmumu apgrozījuma.

Straujākā izaugsme

LETA valdes loceklis Juris Mendziņš atzīmēja, ka pagājušajā gadā Latvija pieredzēja straujāko ekonomikas izaugsmi pēdējo septiņu gadu laikā – Latvijas iekšzemes kopprodukts (IKP) 2018.gadā salīdzinājumā ar 2017.gadu pieauga par 4,6%. Turklāt lielāko pienesumu izaugsmei sniedza investīciju un būvniecības nozares, kā arī informācijas un komunikāciju pakalpojumi, bet tirdzniecības nozarē fiksēts pieaugums tikai par apmēram 2%.

Viņš arī norādīja, ka tajā pašā laikā lielāko uzņēmumu apgrozījums pagājušajā gadā Latvijā, salīdzinot ar 2017.gadu, pieauga straujāk nekā IKP – par 7,2%, kas nozīmē, ka tieši lielie uzņēmumi spēlē nozīmīgu lomu valsts ekonomikas attīstībā.

“Nākotnē mēs ceram uz lielāku Latvijas ražotāju, pakalpojumu eksportētāju un jo īpaši zināšanu ietilpīgo nozaru pārstāvju apgrozījuma kāpumu un attiecīgi īpatsvara pieaugumu IKP, jo tā ir šeit – Latvijā – radīta pievienotā vērtība,” uzsvēra Mendziņš.

Pirmajā vietā “Uralkali Trading”

Latvijas lielākais uzņēmums pēc apgrozījuma arī 2018.gadā bija Krievijas kālija minerālmēslu ražotāja “Uralkaļij” meitasuzņēmums SIA “Uralkali Trading”, kura apgrozījums bija 1,944 miljardu eiro apmērā, kas ir par 5,4% mazāk nekā gadu iepriekš.

Savukārt otrajā vietā, pakāpjoties par vienu vietu salīdzinājumā ar 2017.gadu, ierindojies mazumtirgotājs SIA “Rimi Latvia”, kura apgrozījums bija 893,692 miljoni eiro, bet trešajā vietā ierindojies 2017.gada otrās vietas ieguvējs, minerālmēslu vairumtirgotājs SIA “Uralchem Trading”, kura apgrozījums bija 885,098 miljoni eiro.

Pēc apgrozījuma Latvijas lielāko uzņēmumu pirmajā desmitniekā iekļuvis arī mazumtirgotājs SIA “Maxima Latvija” (apgrozījums – 776,624 miljoni eiro), metālapstrādes kompānija SIA “Severstal Distribution” (675,95 miljoni eiro), degvielas vairumtirgotājs SIA “Orlen Latvija” (560,245 miljoni eiro), energokompānija AS “Latvenergo” (435,199 miljoni eiro), degvielas mazumtirgotājs SIA “Circle K Latvia” (425,01 miljons eiro), datortehnikas vairumtirgotāja AS “Elko grupa” (424,915 miljoni eiro) un Latvijas nacionālā aviokompānija “airBaltic” (400,363 miljoni eiro).

Savukārt pēc apgrozījuma apmēra otrajā desmitā ierindojies saimniecības preču vairumtirgotājs SIA “Sanitex” (340,667 miljoni eiro), valsts mežu apsaimniekotājs AS “Latvijas valsts meži” (333,201 miljons eiro), degvielas mazumtirgotājs SIA “Neste Latvija” (329,054 miljoni eiro), elektroenerģijas sadales sistēmas operators AS “Sadales tīkls” (323,734 miljoni eiro), sadzīves tehniskas vairumtirgotājs SIA “Samsung Electronics Baltics” (312,087 miljoni eiro), dabasgāzes tirgotāja AS “Latvijas gāze” (297,778 miljoni eiro), kravu pārvadātāja pa dzelzceļu VAS “Latvijas dzelzceļš” meitasuzņēmums SIA “LDz Cargo” (275,288 miljoni eiro), automašīnu tirgotājs SE “Moller Baltic Import” (272,693 miljoni eiro), informācijas tehnoloģiju uzņēmums SIA “Mikrotīkls” (258,711 miljoni eiro) un kokapstrādes uzņēmums AS “Latvijas finieris” (249,238 miljoni eiro).

Kā mainījies lielāko kompāniju apgrozījums

2018.gadā straujākais apgrozījuma kāpums no minētajām kompānijām, tāpat kā gadu iepriekš, bija “Severstal Distribution” – par 70,3%, seko “Orlen Latvija”, kuras apgrozījums salīdzinājumā ar 2017.gadu pieauga par 21,5%, un “Latvijas valsts meži” – par 20,8%.

Tajā pašā laikā starp 20 lielākajām kompānijām pēc apgrozījuma apmēra apgrozījums pērn salīdzinājumā ar 2017.gadu samazinājās vien četrām kompānijām – “Uralkali Trading” (par 5,4%), “Latvenergo” (par 12,7%), “Elko grupa” (par 2,6%) un “Sadales tīkls” (par 0,1%).

“Latvijas biznesa gada pārskats” ir apjomīgākais Latvijas tautsaimniecības apskats, kurā tiek izvērtēti uzņēmumu darbības rādītāji pēc gada pārskatu datiem. Datos ietverta informācija par uzņēmumiem, kuru gada apgrozījums ir lielāks par 145 000 eiro. Pētījumā ir apskatīti uzņēmumu TOP vairāk nekā 60 nozarēs un dažādos rakursos: pēc apgrozījuma, peļņas, darbinieku skaita, reģionu attīstības, piesaistītajām investīcijām u.c. Tajā sniegti arī profesionālo asociāciju un nozares speciālistu viedokļi par gada rezultātiem un nākotnes prognozes.