Lidosta “Rīga”. Foto: Zane Bitere/LETA

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” izstāsies no Latvijas Tranzīta biznesa asociācijas, kuru vada ASV sankcijām pakļautais Ventspils mērs Aivars Lembergs (“Latvijai un Ventspilij”), aģentūrai LETA apstiprināja lidostas pārstāve Laura Karnīte.

Viņa skaidroja, ka lidosta Latvijas Tranzīta biznesa asociācijā ir kopš 2009.gada, bet nav aktīvi iesaistījusies tās darbībā.

Viņa norādīja, ka šī asociācija tika izveidota, lai pārstāvētu tranzīta biznesa uzņēmumu nozari, un lidosta tajā vēsturiski ir bijusi. Lai gan lidosta visus šos gadus ir maksājusi biedra naudu, neesot bijusi aktīvs tās biedrs.

Pašreiz lidosta gatavo dokumentus, lai no asociācijas izstātos.

Arī Rīgas Brīvostas pārvalde lems par izstāšanos no asociācijas, aģentūrai LETA pastāstīja brīvostas pārstāve Liene Ozola.

Savukārt VAS “Latvijas dzelzceļš” pārstāve Ella Pētermane aģentūrai LETA teica, ka uzņēmums pašreiz apzina situāciju saistībā ar būšanu par Latvijas Tranzīta biznesa asociācijas biedru, bet vēl nevar komentēt tālāko rīcību.

Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvaldes pārstāve Līga Ratniece-Kadeģe aģentūrai aģentūrai LETA teica, ka vēl ir pāragri spriest par būšanas asociācijā ietekmi uz Liepājas SEZ, un pašreiz ostas darbība nav ietekmēta.

Liepājas SEZ vēl skatīsies un vērtēs situācijas attīstību.

Latvijas Tranzīta biznesa asociācijā, pēc asociācijas mājaslapā publiskotās informācijas, ir “Starptautiskā lidosta Rīga”, “Latvijas dzelzceļš”, AS “Baltijas ekspresis”, AS “Baltijas tranzīta serviss”, Liepājas SEZ pārvalde, Ventspils brīvostas pārvalde, Rīgas brīvostas pārvalde, SIA “Ventamonjaks serviss”, AS “Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca”, SIA “Rīgas centrālais termināls”, SIA “Avelon Capital”, SIA “Skonto-Metāls”, AS “B.L.B. Baltijas termināls”, SIA “Riga Bulk Terminal”, SIA “Ventall Termināls”, SIA “VK ekspedīcija”, SIA “KS Terminal”, SIA “Alpha Osta”, SIA “VK Tranzīts”, SIA “BIO-VENTA”, SIA “Naftimpeks”, “Rīgas menedžeru skola”, SIA LSEZ “DG Termināls”, SIA “LDZ Loģistika”, AS “SRR”, SIA “Riga fertilizer terminal”, LSEZ SIA “Ekers Stividors LP”, SIA “ESK sistēmas”, SIA “Belam-Rīga” un SIA “Euro Rail Cargo”.

Satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP) pavēstījis, ka ministrija otrdien aicinās valsts kapitālsabiedrības, kas ir Latvijas Tranzīta biznesa asociācijas biedri, atstāt šo asociāciju, lai nekādas tiešas vai netiešas sekas nevarētu ietekmē valsts uzņēmumu darbu.

“Šajā brīdī svarīgākais ir ātrs un skaidrs lēmums jebkādā veidā norobežoties un nodalīties no šīm te minētajām personām un struktūrām,” teica Linkaits.

Jau vēstīts, ka ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) pirmdien, 9.decembrī, balstoties uz tā dēvēto Magņitska likumu, par korupciju noteicis sankcijas virknei personu un viņu organizāciju Eiropā, Āzijā un Latīņamerikā, tostarp pret Lembergu.

OFAC izdevusi Globālo Magņitska vispārējo licenci nr.1, kas paredz 30 dienu periodu, lai pabeigtu darījumus ar sankcionētajām četrām juridiskajām personām – Ventspils Brīvostas pārvaldi, Ventspils Attīstības aģentūru, Biznesa attīstības asociāciju un Latvijas Tranzīta biznesa asociāciju. Attiecībā uz privātpersonām šobrīd ir jāpiemēro atturēšanās princips (temporary freezing), kura laikā jāsaprot, vai ir tiesisks pamats šos līdzekļus konfiscēt vai piemērot kādas citas sankcijas.

Saskaņā ar noteiktajām sankcijām tiek bloķēti visi Lemberga un augstāk minēto struktūru īpašumi, daļas īpašumos un tieši vai netieši individuāli vai ar citu personu starpniecību piederošās struktūras, kurās viņu daļa ir virs 50%, kas atrodas ASV vai atrodas ASV personu īpašumā vai kontrolē, un par tām jāziņo OFAC.

Lembergs uzskata, ka ASV sankciju noteikšanu ir panākuši viņa politiskie konkurenti.

Viņš aģentūrai LETA teica, ka ar OFAC lēmumu ir “ļoti pavirši” iepazinies un no atzinuma sapratis, ka tagad pasludināts “par diktatoru, kurš Latvijas cietumos ieslodzījis nevainīgus cilvēkus”.

Otrdien Lembergs atkāpies no Ventspils brīvostas pārvaldes valdes locekļa amata. Viņš skaidroja, ka to izdarījis, lai netraucētu Ventspils brīvostas pārvaldes darbību un tās konkurētspēju. “Esmu lūdzis Ventspils pilsētas domi, uz laiku līdz apstākļu noskaidrošanai, manā vietā iecelt citu valdes locekli,” norādīja Lembergs.

Ventspils brīvostas pārvaldes valdē šobrīd ir astoņi valdes locekļi – četri Ventspils pašvaldības pārstāvji, kurus amatā ieceļ un no amata atbrīvo ar domes lēmumu, un četri ministriju pārstāvji.

Domi valdē pārstāv arī deputāts Jānis Vītoliņš (“Latvijai un Ventspilij”), Guntis Blumbergs (“Latvijai un Ventspilij”) un Didzis Ošenieks (“Latvijai un Ventspilij”). Finanšu ministrija darbam valdē deleģējusi Ģirtu Valdi Kristovski (V), Satiksmes ministrija – Ingunu Strautmani, Ekonomikas ministrija – Rūdolfu Neretu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija – Lailu Spaliņu.