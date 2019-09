Starptautiskā Basketbola federācija (FIBA) atzīst, ka tiesneši Lietuvas-Francijas mača galotnē pieļāvuši rupju kļūdu un atstādinājuši viņus no Pasaules kausa turpmāko spēļu tiesāšanas.

Lietuvas izlase sestdien otrā posma pirmajā spēlē ar 75:78 piekāpās Francijai, tādējādi zaudējot izredzes iekļūt ceturtdaļfinālā.

Pusminūti pirms pamatlaika beigām pēc Jona Valančūna neiemestā soda metiena franču basketbolists Rūdijs Gobērs nosita bumbu nost no stīpas, pretinieki ieguva bumbu un savā uzbrukumā panāca 78:75.

“Pēc videoatkārtojuma noskatīšanās FIBA atzīst, ka pēc Valančūna izpildītā soda metiena Gobērs pieskārās stīpai brīdī, kad tas bija kontaktā ar bumbu. Pareizais lēmums šajā epizodē bija punkta piešķiršana Lietuvai. Šīs spēles tiesneši šajā Pasaules kausā vairs nestrādās,” teikts FIBA paziņojumā.

Spēli tiesāja soģi no Spānijas, Venecuēlas un Argentīnas.

FIBA un Eiropas Basketbola līgu savienību (ULEB) nesaskaņu dēļ kopš 2017.gada Eiropas čempionāta Eirolīgas tiesneši netiesā FIBA turnīrus.

Pēc Lietuvas un Francijas izlašu spēles tiešu valodu par FIBA apcirkņos valdošos haosu un zemo tiesāšanas līmeni publiksi nekautrējās runāt Lietuvas izlases treneris Daiņus Adomaitis.

“Pret Austrāliju spēlējam regbiju, tagad spēlējam bez kontakta. Tas ir sasodīts (angļu valodā – fucking) izsmiekls! Tas nav basketbols. Te nav sistēma. Kādēļ tiesnešiem ir video atkārtojumu sistēma? Nav jābūt gudram. Ir jābūt godīgam – apstādini spēli un noskaties video, kas ir noticis. Šie puiši divus mēnešus, visu vasaru pavadīja bez ģimenēm un par to saņēma pilnīgu nulli dolāru. Milzīga cieņa viņiem par to. Taču kāds neciena šo spēli. Tas ir sasodīts izsmiekls,” preses konferencē sacīja Adomaitis.

Lithuania head coach Dainius Adomaitis explodes in press conference after the loss against France 😡 pic.twitter.com/s59Np7kHxi

— Basketnews.lt (@BasketNews_lt) September 7, 2019