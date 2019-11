Lietuvas vīriešu basketbola izlase nākamā gada jūnijā gaidāmajā olimpiskajā kvalifikācijas turnīrā tiksies ar 2017.gada Eiropas čempioniem Slovēniju, trešdien noskaidrojās Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) notikušajā izlozē.

Olimpiskais kvalifikācijas turnīrs vīriešu konkurencē norisināsies nākamā gada jūnijā četrās dažādās valstīs – Serbijā (Belgradā), Lietuvā (Kauņā), Horvātijā (Splitā), Kanādā (Viktorijā).

Trešdien Šveicē Patrika Baumana basketbola mājā notika FIBA olimpisko kvalifikācijas turnīru izloze abu dzimumu konkurencē. Pēc augustā notikušā Pasaules kausa basketbolā bija zināms, ka Olimpiādei kvalificējušās jau septiņas izlases – Argentīna, Francija, Irāna, Nigērija, Spānija, ASV un Japāna.

Savukārt atlikušās dalībnieces būs jānoskaidro kvalifikācijas turnīrā, kurā kopumā piedalīsies 24 valstsvienības. Visas šīs izlases tiks sadalītas četrās grupās pa sešām izlasēm, turpinot cīņu par atlikušajām četrām olimpiskajām ceļazīmēm.

Katrā kvalifikācijas grupā komandas tiks sadalītas divos trijniekos, pa divām labākajām komandām sacentīsies pusfinālā, bet uz olimpiādi brauks tikai fināla uzvarētāji. Jau zināms, ka Kauņas grupā Lietuvas izlase pirmajā posmā spēlēs pret Venecuēlas un Angolas izlasēm, bet iespējamā tikšanās ar Eiropas labāko spēlētāju Luku Dončiču un Eiropas čempioni Slovēniju iespējama ne agrāk par pusfinālu.



Tāpat izloze notika arī sieviešu olimpiskajam kvalifikācijas turnīram, kurā dalību iepriekš jau bija nodrošinājušas Japānas un ASV izlases. Otrā no tām pērn izcīnīja uzvaru Pasaules kausa izcīņā, bet Japāna vietu turnīrā ieguva kā rīkotājvalsts. Lai arī abas šīs izlases noteikti spēlēs Olimpiādē, tas tāpat piedalīsies olimpiskajā kvalifikācijas turnīrā, jo tā iepriekš lēma FIBA valde.

Olimpiskais kvalifikācijas turnīrs no 6. līdz 9.februārim sieviešu konkurencē tiks izspēlēts četrās dažādās valstīs – Serbijā (Belgradā), Francijā (Buržā), Ķīnā (Fošanā) un Beļģijā (Ostendē).

Belgradas grupa – Serbija, Itālija, Puertoriko, Dominikānas Republika, Jaunzēlande, Senegāla;

Kauņas grupa – Lietuva, Polija, Slovēnija, Venecuēla, Dienvidkoreja, Angola;

Splitas grupa – Horvātija, Krievija, Brazīlija, Vācija, Meksika, Tunisija;

Viktorijas grupa – Kanāda, Grieķija, Čehija, Turcija, Ķīna, Urugvaja;

Ostendes grupa – Kanāda, Japāna, Zviedrija, Beļģija;

Fošanas grupa – Spānija, Lielbritānija, Dienvidkoreja, Ķīna;

Buržas grupa – Austrālija, Brazīlija, Puertoriko, Francija;

Belgradas grupa – ASV, Nigērija, Mozambika, Serbija.

D’Tigress are grouped against USA, Serbia and Mozambique in the FIBA Women’s Olympic Qualifying Tournament.

Since USA have already qualified, two other countries will join them from the group.

The qualifiers will be played in Serbia in February 2020. pic.twitter.com/A343YcdVqg

— BballNaija (@BballNaija) November 27, 2019