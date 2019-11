Apsūdzētais bijušais “Latvijas dzelzceļa” vadītājs Uģis Magonis Foto: LETA

Bijušais VAS “Latvijas Dzelzceļš” (LDz) valdes priekšsēdētājs Uģis Magonis gandrīz 500 000 eiro no Igaunijas uzņēmēja Oļega Osinovska saņēmis nevis kā kukuli, bet gan kā atlīdzību par viņa interešu lobēšanu “Krievijas dzelzceļa” vadībai, lai tā veiktu iepirkumu no Osinovskim piederošā uzņēmuma “Daugavpils Lokomotīvju remonta rūpnīca” (DLRR), šodien tiesā liecināja Magonis.

Viņš uzsvēra, ka naudu nebija paredzēta tālākai nodošanai, bet gan tika piedāvāta no Osinovska par ilgstošu Magoņa kā privātpersonas palīdzību vairākos līdzīga rakstura jautājumos. Bijušais LDz vadītājs uzsvēra, ka viņam ir ilgstošas draudzīgas attiecības ar toreizējo “Krievijas dzelzceļa” vadītāju Vladimiru Jakuņinu un viņa vietnieku Vladimiru Morozovu.

Magonis akcentēja, ka draudzīgas saites ar abām amatpersonām viņu saistījušas jau pirms stāšanās amatā un turpinās vēl aizvien. Viņš atzīmēja, ka ar šīm personām viņš regulāri sazinās un satiekas, kā arī viņi viens otru apsveic dažādos svētkos.

Attiecīgi Magonis liecināja, ka Osinovskis sākotnēji viņam piedāvājis 800 000 eiro kā pateicību par to, ka Magonis privātās sarunās ir palīdzējis DLRR gan attīstīties, gan lobējis uzņēmumam intereses Krievijā.

Bijušais LDz vadītājs gan atzīmēja, ka viņš uzskatījis, ka DLRR intereses bijušas cieši saistītas ar valsts interesēm, jo uzņēmumā tiek nodarbināti apmēram 1000 Daugavpils iedzīvotāji. Viņš arī uzsvēra, ka sarunas ar Jakuņinu un Morozovu notikušas privāti, nevis oficiāli, attiecīgi viņš noliedza sev izvirzīto apsūdzību, ka nauda saņemta par tikšanās organizēšanu.

Magonis gan atzina, ka pēc tam, kad LDz “Ritošā sastāva serviss” noslēdza līgumu ar Osinovskim piederošo uzņēmumu “Skinest Rail” par četru dīzeļlokomotīvju iepirkumu, Osinovska piedāvātā summa samazinājusies līdz 500 000 eiro, jo Osinovskis apgalvojis, ka minētais iepirkums bijis Igaunijas uzņēmumam neizdevīgs.

Magonis atzina, ka šajā brīdī viņš sajutis, ka viņam piedāvātais naudas apjoms ir zināmā mērā saistīts ar lokomotīvju iepirkumu, taču uzsvēra, ka nevienā brīdī netika pārrunāts, ka nauda tiek maksāta par to. Tāpat Magonis vairākkārt uzsvēra, ka viņš nevienā brīdī nav lūdzis Osinovskim nekādus naudas līdzekļus, taču pēc tam, kad viņam tiek tikuši piedāvāti, viņš sapratis, ka viņam nav iebildumu, ka viņa darbs tiek novērtēts.

Atbildot uz prokurores jautājumu par to, kas, Magoņa ieskatā, ir privāta lobēšana, Magonis norādīja, ka viņš kā LDz priekšsēdētājs nevarētu “izsist” kontraktus no Krievijas, taču kā privātpersona, kurš labi pazīst Jakuņinu, viņš bijis spējīgs to izdarīt. “Tādēļ es biju spiests nošķirt savu darbību kā oficiālā amatpersona un kā privātpersona,” tiesā skaidroja Magonis.

Viņš arī apgalvoja, ka bija plānojis no Osinovska saņemtos naudas līdzekļus deklarēt, jo “es kā valsts amatpersona neredzu, kā nelegāli iztērēt 500 000 eiro (..), tie būtu jāparāda sabiedrībai”.

Kā ziņots, Vidzemes rajona tiesa Limbažos šodien turpina skatīt krimināllietu, kurā par kukuļošanu apsūdzēts Magonis un Osinovskis. Šodien tiesā savas liecības sāka sniegt Magonis.

Saskaņā ar apsūdzību 2015.gada vasarā Osinovskis Magonim nodevis aptuveni 500 000 eiro lielu kukuli saistībā ar “LDz ritošā sastāva servisa” daudzmiljonu iepirkumu – vecu dīzeļlokomotīvju iegādi no Osinovskim piederoša uzņēmuma “Skinest Rail”. Abi apsūdzētie savu vainu neatzīst.