Vācijas kanclere Angela Merkele piektdien, pirmo reizi apmeklējot nacistu koncentrācijas un iznīcināšanas nometni Aušvicā-Birkenavā, paudusi “dziļu kaunu” par zvērībām, ko vācieši pastrādāja šajā vietā Otrā pasaules kara laikā.

Merkele uzsvēra, ka nedrīkst aizmirst to, kas notika Aušvicā, pat tad, ja šo noziegumu šausmas padara cilvēkus mēmus.

Bet klusums nav atbilde, sacīja Merkele, uzsverot, ka nepieciešams atcerēties, ka vainīgie bija vācieši.

Ir svarīgi skaidri identificēt vainīgos, norādīja Merkele.

“Mēs esam to parādā upuriem un paši sev,” viņa piebilda.

Kanclere arī solīja, ka Vācijā un Eiropā antisemītisms netiks pieciests.

German Chancellor Angela Merkel is visiting Auschwitz for the first time.

She says she feels deep shame for the barbaric crimes that were commited here by Germans. pic.twitter.com/Yhc5GIMW1k

— DW Politics (@dw_politics) December 6, 2019