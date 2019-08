Jau nākamajā nedēļā Latvijas izlases vārtsargam Elvim Merzļikinam būs jāpiedalās NHL kluba Kolumbusas “Blue Jackets” jauno spēlētāju pārbaudes turnīrā, kas notiks Traversitijā, Mičigānas štatā.

Merzļikins šosezon debitēs NHL, jo maijā parakstīja viena gada vienvirziena līgumu ar Kolumbusas klubu. Latvijas izlases vārtsargam pirms sezonas sākuma būs jācīnas par pirmā vārtsarga lomu ar somu Jūnasu Korpisalo.

Ziemeļamerikas hokeja apskatnieki nav slēpuši pārsteigumu, ka Merzļikinam būs jāpiedalās jauno spēlētāju pārbaudes nometnē, secinot, ka kluba vadība, pagaidām kā komandas pirmo vārtsargu vairāk redz Korpisalo nevis Merzļikinu.

The Blue Jackets' 2019 Traverse City tournament roster includes some prominent names, led by Alexandre Texier and Elvis Merzlikins. #CBJ https://t.co/ZpOq7t2z3D

— 1st Ohio Battery (@1stOhioBattery) August 28, 2019