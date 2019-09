Nekustamo īpašumu aģenti atklāj, kādus īres dzīvokļus Rīgā pieprasa visvairāk

Ilustratīvs foto Foto-Shutterstock

Īres tirgus ir aktīvs visa gada garumā, bet īpaši “karsts” tas ir vasaras beigās, kad par īres dzīvokļiem vislielāko interesi izrāda studenti, kā arī tie, kas atgriežas Rīgā pēc atvaļinājuma perioda, aģentūru LETA informēja “Arco Real Estate” īres nodaļas nekustamo īpašumu aģents Mārtiņš Miezītis, uzskatot, ka piedāvājums šajā laika posmā ir pārāk mazs.

“Dzīvokļu īpašnieku noteiktā neadekvāti augstā cena, nepietiekamais piedāvājums, dzīvokļu sliktais stāvoklis, vecmodīgais iekārtojums un sliktā atrašanās vieta ir tikai daži no faktoriem, kas īres meklētājiem uz savu iespējamo pagaidu mājokli liek raudzīties pesimistiski. Situācijā, kad pieprasījums pārsniedz piedāvājumu, cilvēki joprojām nav gatavi pieņemt ātrus lēmumus,” sacīja Miezītis.

Viņš norādīja, ka īres maksu var iedalīt vairākās cenu amplitūdās, un katrai no tām ir dažādas pazīmes. Piemēram, cenu kategorijā līdz 10 eiro par kvadrātmetru var izīrēt dzīvokli, kurā, visticamāk, būs nolietota iekšējā apdare, nefunkcionāls plānojums, liela, nepraktiska platība, kā arī vecmodīgs iekārtojums. Iespējams, ka arī pati ēka var būt sliktā tehniskā stāvoklī vai dzīvoklim tajā ir lieli komunālie maksājumi.

Daudz lielāks piedāvājums ir vērojams cenu kategorijā no 10 līdz 15 eiro par kvadrātmetru, sacīja Miezītis. Šajā cenu diapazonā esošs dzīvoklis visbiežāk ir 40-60 kvadrātmetrus plašs, ar tikko izremontētām iekštelpām un optimālu plānojumu, sadzīves tehniku, kā arī izdevīgā atrašanās vietā. Savukārt komunālie maksājumi šajos dzīvokļos īrniekiem ir pieņemami.

“Arco Real Estate” īres nodaļas speciālists lēš, ka dzīvokļi par šādu cenu veido aptuveni 60% no visa piedāvājuma. Vienlaicīgi šie ir arī pieprasītākie dzīvokļi īres tirgū, un novērotās tendences liecina, ka pieprasījums ievērojami pārsniedz piedāvājumu.

Dārgākajā cenu kategorijā ietilpst mājokļi, kuru īres cena ir no 15 eiro par kvadrātmetru. Šādi dzīvokļi visbiežāk atrodami jaunajos projektos vai ekskluzīvās ēkās, kurās var būt arī sporta zāle vai tirdzniecības telpas, un to platība ir robežās no 20 līdz 35 kvadrātmetriem.

Nereti šādos dzīvokļos ir terase un mūsdienīgs interjers. Šādus dzīvokļus raksturo arī tādas papildu priekšrocības kā fiziskā apsardze ēkā, pazemes autostāvvieta, kā arī noliktavas telpas. Dzīvokļi šajā cenu kategorijā atrodas izdevīgās vietās, to tuvumā ir gan sabiedriskā transporta pieturvietas, gan arī lielveikali un izglītības iestādes, skaidroja Miezītis.