NBA vērtīgākā komanda, bet sportiskajā ziņā visvājākā – Ņujorkas “Knicks” – piektdien no galvenā trenera amata atlaida savulaik Liepājā pie Kristapa Porziņģa pabijušo Deividu Fizdeilu, kura statistika amatā ir gauži nožēlojama.

Fizdeils par “Knicks” galveno treneri kļuva 2018.gada maijā, pēc tam vasarā viesojoties arī Liepājā pie Porziņģa, kurš tobrīd atlaba no ceļgala traumas. Liepājnieks tā arī neaizvadīja nevienu spēli Fizdeila vadībā, jo janvārī tika aizmainīts uz Dalasas “Mavericks”.

Labi ka tā, jo Fizdeila vadībā “Knicks” komanda kļuvusi par NBA lielāko klaunādi – 104 spēlēs izcīnot tikai 21 uzvaru. Šosezon ņujorkieši tikuši pie četriem panākumiem 22 mačos un ieņem pēdējo vietu Austrumu konferencē. Zīmīgi, ka divas no četrām uzvarām izcīnītas tieši pret Porziņģi un “Mavericks”.

Kopā ar Fizdeilu atbrīvots arī viņa palīgs Kīts Smārts, bet cits asistents Maiks Millers iecelts par pagaidu galveno treneri.

Interesanti, ka Fizdeils piektdienas rīta pusē vēl novadīja “Knicks” kārtējo treniņu, pēc kura viņam tika paziņots, ka var savākt mantiņas un doties, kur acis rāda. Tipiski “Knicks” organizācijas vadības darba stilam, pēc tam publiski arī nepaziņojot atlaišanas iemeslus. “Knicks” komandai piestāv intrigas un šo cirka izrādi klubs labprāt turpina.

The New York Knicks have issued the following statement: pic.twitter.com/8ktLxMPynI

— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) December 6, 2019