Foto: Zane Bitere/LETA

Reaģējot uz Rīgas iedzīvotāju lūgumiem, VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) ir veicis izmaiņas kravas vilcienu kustību grafikos, lai uzlabotu autotransporta plūsmu vairākās dzelzceļa šķērsošanas vietās Rīgā – Ezera ielas, Tilta ielas un Brasas pārbrauktuvēs.

Ezera ielas pārbrauktuvi ikdienā šķērso tikai kravas vilcieni, savukārt Tilta ielas pārbrauktuve un, pēc Rīgas Domes projekta jaunizveidotā Brasas pārbrauktuve autovadītājiem var būt slēgta gan kravas vilcienu kustības, gan pasažieru vilcienu satiksmes dēļ.

Pēc izmaiņām VAS “Latvijas dzelzceļš” kravas vilcienu grafikā, kuras stāsies spēkā jau rīt, 12.decembrī, Ezera ielas pārbrauktuve bez pārtraukumiem būs atvērta visintensīvākās satiksmes periodos – darba dienās no plkst.7:00-9:00 un no plkst. 17:30-19:30.

LDz veiktās izmaiņas iepriekš minētajos intensīvākajos autosatiksmes periodos no rīta un vakarā no kravas vilcienu kustības atslogos arī Tilta ielas pārbrauktuvi un jaunizveidoto dzelzceļa pagaidu šķērsošanas vietu pie Brasas pārvada, tādējādi visiem autovadītājiem, kuriem no rītiem un vakaros ir jāšķērso šīs pārbrauktuves, pie slēgtas pārbrauktuves būs jāgaida būtiski īsāks laiks – tikai pasažieru vilcienu kustības laikā.

Jaunizveidotā dzelzceļa šķērsošanas vieta pie Brasas pārvada ir tapusi pēc Rīgas domes projekta, ar mērķi nodrošināt iedzīvotājiem iespēju droši šķērsot dzelzceļa sliedes, kamēr notiek Brasas pārvada remontdarbi.

