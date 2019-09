Lugā “Baltais helikopters” Alvis Hermanis veicis savu izmeklēšanu, kāpēc atkāpās iepriekšējais katoļu baznīcas pāvests Benedikts XVI jeb Jozefs Racingers, kuru spēlēs baletdejotājs un aktieris Mihails Barišņikovs. Publicitātes foto

No šodienas plkst.10 varēs iegādāties biļetes uz Alvja Hermaņa izrādi “Baltais helikopters”, aģentūrai LETA sacīja Jaunā Rīgas teātra(JRT) vadītāja Gundega Palma. Biļetes būs iespējams iegādāties tikai elektroniski.

Pagaidām izsludināts vien pirmizrādes datums – 21.novembris, bet par pārējiem izrāžu laikiem tikšot paziņots tikai biļešu pārdošanas dienā. Palma gan vērsa uzmanību, ka 9.septembrī biļetes varēs iegādāties tikai uz pirmajām desmit izrādēm.

LETA jau ziņoja, ka Hermanis “Balto helikopteru” iestudē kopā ar pasaulslaveno baletdejotāju Mihailu Barišņikovu un tas pirmizrādi piedzīvos 21.novembrī.

Palma pastāstīja, ka “Baltais helikopters” būs vienīgā izrāde, uz kuru biļetes nevarēs iegādāties teātra kasēs, bet tikai internetā. Viņa skaidroja, ka šāds lēmums pieņemts, lai biļešu pārdošanas dienās pie kasēm neveidotos garas rindas un būtu iespēja visiem interesentiem tās iegādāties.

“Reizēm ir situācijas, kad, izstāvot rindu, biļetes vairs nav pieejamas, tāpēc pieņēmām šādu lēmumu” sacīja Palma, atzīmējot, ka tas nav bijis viegls lēmums.

Izrādes sižets balstīts patiesos notikumos un stāsta par Katoļu baznīcas pāvesta Benedikta XVI noslēpumaino atkāpšanos no amata. Benedikts XVI jeb Jozefs Racingers bija pirmais pāvests, kurš pēdējo 600 gadu laikā pameta savu amatu dzīves laikā.

Hermanis atklāja, ka izrādes “Baltais helikopters” režija tapa divu gadu laikā, apkopojot pāvesta sniegtās intervijas, kā arī tiekoties un intervējot cilvēkus, kuriem bijusi saskarsme ar pāvestu. Režisors atzīmēja, ka izrādes pamatā izmantoti pāvesta citāti, rūpīgi domājot par zemtekstiem. Hermanis atzina, ka pāvesta citāti ir diplomātiski sarežģīti, tāpēc vajadzējis pamatīgi iedziļināties tajos.

Racingera lomu atveidos Barišņikovs, pāvesta sekretāru atveidos Kaspars Znotiņš, bet Māsas Tabianas lomā iejutīsies aktrise Guna Zariņa. Izrādes scenogrāfe un kostīmu māksliniece ir Kristīne Jurjāne.

Jau ziņots, ka šosezon JRT pirmizrādi piedzīvos kopumā deviņi jauniestudējumi, no kuriem pieci būs Hermaņa iestudēti. Hermanis minēja, ka divās no izrādēm tiks iesaistīti arī Latvijas Kultūras akadēmijas studenti. Viņš šādu lēmumu pamatoja ar to, ka svarīgi studentiem pieredzi gūt jau studiju laikā, nevis tikai pēc akadēmijas absolvēšanas.

Pirmo reizi JRT izrādi iestudē arī režisore un JRT aktrise Inga Tropa. Vēl jaunajā sezonā jauniestudējumus piedāvās režisori Gatis Šmits, Inese Mičule un Pēteris Krilovs.