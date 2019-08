Dizainere Ērika Rudika ar “Vaskala” somiņām. Foto: Andris Ozoliņš

Latvijas modes tirgū oriģinālas ādas rokassomiņas piedāvā uzņēmums “Vaskala”, kuru radījusi pavisam jauna modes dizainere Ērika Rudika.

Dzimtas sieviešu galā šūšanas tradīcijas tika uzturētas auwgstā līmenī – šuva māte un vecāmāte, kas brīnišķīgi mācēja kombinēt dažādus audumus.

Arī Ērika pie vecās kājminamās “Singers” šujmašīnas piesēdas jau sešu gadu vecumā.

Rīgas Amatniecības vidusskolā viņa izmācījās par apģērbu dizaineri, bet ātri saprata, ka vērts iespraukties aksesuāru nišā, jo Latvijā ražotas oriģināldizaina somas ir retums. “Manuprāt, izciliem aksesuāriem jābūt ilglaicīgiem. Tiem jābūt lakoniskiem, parocīgiem, ļoti labi nostrādātiem un izgatavotiem no izturīga materiāla. Biju strādājusi “MaxMara” veikalā, pat pati nopirku sev šādu somiņu, samaksājot par to sava mēneša algu,” atklāj Ērika.

Somu izgatavošana ir sarežģīta. Vispirms ir jāizveido somu dizains un jāuzkonstruē to tehniskais risinājums. Tad jāatrod piemērota āda, odere, furnitūra un prasmīgi šuvēji, kas visu var sašūt. Somas sastāv no ādas, lai tā noturētu formu, izmanto speciālu dabiskā korķa materiālu. Ja lieto lētāko kartonu, soma var deformēties. Lai nodrošinātu somas ilgu kalpošanu, detaļas tiek gan pielīmētas ar ādas līmi, gan nošūtas. Somas metāla furnitūra nāk no Itālijas. Somiņa tiek oderēta ar viskozes šķiedras audumu.

Sākumā pirmās somas tapa draugiem un radiem.

Lai varētu attīstīties, Ērika strādāja citā darba vietā un daļu algas katru mēnesi ieguldīja savā projektā.

Paveicās ar zīmola nosaukumu – skanīgais nosaukums radies no vārda “soma” zviedru valodā.

Lai somas turētos topā, viņa seko līdzi pasaules modes tendencēm, pēta vadošajās modes izstādēs redzamos tērpus un aksesuārus. Bāzes modeļi tiek pilnveidoti un gadā veidotas divas jaunas kolekcijas, kurās tiek eksperimentēts ar ādas krāsu un faktūru. Lai iegūtu vislabāko furnitūru, Ērika regulāri dodas uz Itāliju, kur notiek prestižāka nozares skate, un uzkavējas tur vairākas dienas. Lai paceltu augstāk kvalitātes latiņu, Ērika bija spiesta nomainīt šuvējus un tagad šūšanu uztic pārbaudītiem meistariem ar 20 gadu pieredzi. Lai veicinātu eksportu, tika izveidota arī piemērota mājaslapa.

Saudzīgāk pret dabu ir radīt somu daudzām sezonām, tāpēc “Vaskala” piedāvā izturīgas, klasiskas formas somas, kuras noder gan ikdienā, gan atpūtā. Cits biznesa ētikas aspekts ir ādas izvēle, kuras izmantošana izsauc daudzu dabas aizstāvju protestus. “Vaskala” somām izmanto govs ādu, kura atšķirībā kažokzvēriem ir gaļas ražošanas blakusprodukts.

Jaunā dizainere somu ražošanā izmanto arī subproduktus, kā arī somas veido no tā saucamās vegāniskās ādas, kas radīta no sēnēm.

Ražošanas ilgtspēju veicina arī “upcycling” – ražošanas pārpalikumu un atgriezumu otrreizējā izmantošana. “Es neļauju meistariem atgriezumus mest ārā. Veselu somiņu no atgriezumiem nevar uzšūt, tāpēc no atgriezumu strēmelītēm pinu jaunu audumu.”

Šobrīd Ērikas somas tiek tirgotas salonos Latvijā, Lietuva un Igaunijā.

Tās nopērkamas internetveikalā. Ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras palīdzību viņa tika uzaicināta piedalīties Modes nedēļā Japānā. Tur dizaineres darbi (it īpaši somas ar pīto apdari) tika augsti novērtēti un parādījās pirmie japāņu klienti – modes saloni. Rudenī mākslinieci gaida jauns izaicinājums – dalība prestižajā Parīzes “Maisons de mode”.

VĒRTĒJUMS: kvalitāte, patriotisms un prieks

Dizainere Sabīne Mežkaze: “Pēdējo gadu laikā kopš “Vaskalas” pastāvēšanas Ērikas radītās somas ir kļuvušas par sava veida latvietes lojalitātes brendu. Līdzīgi kā “Madara Cosmetics” produkcija, tās ir kvalitātes un patriotisma proporcija apvienojumā ar prieku, ka varam lietot un nēsāt mūsu līdzcilvēku radītās lietas ar pasaules līmeņa kvalitāti tā vietā, lai izvēlētos eksporta darinājumus.”