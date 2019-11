Foto: Unsplash

No 23. novembra līdz 21.decembrim dzimšanas dienu svin tie cilvēki, kas pasaulē nākuši Strēlnieka zvaigznājā. Lai arī Strēlniekiem ir daudz labu un pat apskaužamu rakstura īpašību, ir arī tādi cilvēki, kuriem ļoti kaitina gan viņu mūžīgais enerģijas lādiņš, gan dzīvesprieks un “nespēja nosēdēt mierā”. Tāpēc ar šiem cilvēkiem Strēlnieki nekādā gadījumā nevar veidot saderīgu pāri.

Lūk, ar šiem 3 horoskopa zīmju pārstāvjiem Strēlniekam attiecībās nekas nesanāks:

Vērsis

Lai arī Strēlnieks un Vērsis ir simpātiski viens otram, ilgu laiku viens otra klātbūtni izturēt viņi nevar. Strēlnieks ir pārāk brīvdomīgs, bet Vērsis vēlas kontrolēt savu otro pusīti. Turklāt Vērsi kaitina Strēlnieka nemitīgā “dīdīšanās” un nespēja neko plānot. Viss tas izraisa pamatīgus konfliktus viņu starpā.

Mežāzis

Mežāzis un Strēlnieks viens otru neapmierina jau pašās prasībās. Abi gaida no otra to, ko tas nevar nevar dot. Mežāzis gaida no Strēlnieka stabilitāti, bet Strēlnieks – aktīvas izklaides no Mežāža. Tas jau pašos pamatos ir neiespējami. Mežāzi ļoti kaitina Strēlnieka vieglprātīgā uzvedība un izturēšanās. Ja arī šo divu cilvēku vidū attiecības uzsāksies, tās noteikti nebūs ilgstošas.

Jaunava

Jaunava un Strēlnieks ikdienā ir pieraduši pie atšķirīgām lietām, kas viņiem patīk, turklāt attiecībās viens otram neko nevar dot. Pragmatiskā Jaunava nesaprot haosu, ko nemitīgi rada Strēlnieks. Bet Strēlnieks meklē spilgtus iespaidus un piedzīvojumus, ko, jāteic, Jaunava reizēm pat ienīst. Turklāt arī jūtas viņi izrāda ļoti dažādi. Šo cilvēku starpā nav iespējamas labas attiecības.