Alberts Pauliņš “Darbnīcas kakts”, 2012. gads. Publicitātes foto

Mēneša vidū, 14. decembrī plkst. 12, Tukuma Mākslas muzejā atklās izstādi “Katram savs stāsts”, kas ļaus aplūkot Tukuma muzeja mākslas krājuma pēdējo piecu gadu jaunieguvumus, LA.lv uzzināja muzejā.

Katru no mākslas darbiem papildina Tukuma literātu apvienības veikums – jaunradītas vai no agrākiem sacerējumiem īpaši piemeklētas īsas impresijas.

“No 2014. līdz 2019. gadam

Tukuma muzeja krājums papildināts ar 37 mākslas darbiem –

glezniecības, grafikas un tēlniecības, no kuriem lielākā daļa ir dāvinājumi. Katram darbam ir savs stāsts – mākslinieka-radītāja stāsts, laikmeta stāsts, arī mākslas darba vērotāja stāsts,” pauž muzeja komunikāciju speciāliste Kristīne Ozola.

Krājumā nonākuši gan tādu autoru darbi, kuru vārdi jau iepriekš atrodami inventāra grāmatās un sarakstos, gan arī tiek atklāta jauna lappuse mākslinieku novadnieku daudzveidībā.

Diviem esošajiem Ilzes Strekavinas darbiem mākslas krājumā pievienoti vēl trīs – otra daļa no diptiha “Rūpes”, kā arī vēstures un mākslas kontekstā nozīmīgā glezna “Hellādas peldētāja”, kas bijusi eksponēta Tukuma Mākslas muzejā 1984. gada Mākslas dienā par spīti tam, ka Latvijas Komunistiskās partijas Tukuma rajona komitejas Propagandas un aģitācijas nodaļas darbinieks to lika izņemt no izstādes kā padomju cilvēkam nesaprotamu.

Bagātīgs ir vācbaltietes Gerdas Kolas dāvinājums –

latviešu mākslinieka Viļa Valdmaņa un vācbaltiešu mākslinieku Rūdolfa Feijlera un Zigfrīda Aleksandra Bīlenšteina gleznas. Iespējams, ka viena no tām bijusi izstādīta 1905. gadā pirmajā mākslas izstādē Tukumā.

Savukārt vienu no šī gada lielākajām dāvanām Tukuma muzejam pasniegusi tēlniece Arta Dumpe – muzeja mākslas kolekcijā nu iekļuvušas piecas viņas darinātas skulptūras.

Pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējumam, izstādē skatāmas divas tikko restaurētas gleznas – Skaidrītes Elksnītes “Lavīze” un Jāņa Vasarlauka “Ainava (Ķīšezers)”.

Ar Jāņa Vasarlauka gleznu saistās īpašs stāsts.

Tā ir minēta 1939. gada muzeja aktu grāmatā kā Kultūras fonda dāvinājums, bet vēlāk parādās 1946. gada 1. janvāra aktā: “Kara laikā ienaidnieka bojātie vai iznīcinātie inventāra priekšmeti un eksponāti, kurus, neskatoties uz pakaļmeklēšanu, nav izdevies vairs atrast vai izlabot.” Nejaušas sakritības rezultātā gleznu izdevās atgūt 2016. gada vasarā, un šobrīd svaigi restaurēta tā skatāma izstādē.

Tukumnieka Anša Artuma gleznu klāstam pievienoti vēl divi mākslinieka ģimenes dāvinājumi. Tāpat muzejs kļuvis bagātāks ar Kārļa Neiļa, Uga Skulmes, Alberta Pauliņa, Ilzes Pauliņas, Skaidrītes Elksnītes, Dzidras Baumas, Andreja Ģērmaņa, Olitas Gulbes-Ģērmanes, Imanta Kalniņa, Sņežanas Tišleres, Antras Ivdras, Tairas Haļapinas, Emīlijas Mērnieces, Voldemāra Štelfa, Ulda Rubeza, Jolantas Danenbergs (tag. Devlin), Kārļa Ieviņa mākslinieku darbiem.

Par ideju mākslas darbiem pievienot literātu jaunradītas vai no agrākiem sacerējumiem īpaši piemeklētas impresijas Tukuma Mākslas muzeja vadītāja Inese Klestrova stāsta: “Muzejam ar Tukuma literātu apvienību jau vairākkārt bijusi sadarbība Muzeju nakts ietvaros. Domājot par topošās izstādes konceptu, radās ideja uzaicināt Tukuma literātus par mākslas darbiem radīt savus stāstus. Tā nu katrai gleznai tapis savs īpašais stāsts.”

Izstādē piedalās arī 11 literāti.

Izstādi varēs apskatīt no 14. decembra līdz 2020. gada 23. februārim. Ieeja izstādes atklāšanas pasākumā bez maksas.