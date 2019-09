Reti pieredzēti notikumi aizvadītās nedēļas nogalē norisinājās Anglijas pēc spēka trešās futbola līgas (“League One”) čempionāta spēlē, kurā “Wycombe” komanda savā laukumā ar 3:1 uzvarēja “Lincoln” vienību.

Uzvarētājiem visus trīs vārtus guva aizsargs Džo Džeikobsons, kas pats par sevi nebūtu nekas pārsteidzošs, taču divus no tiem šis 32 gadus vecais futbolists iesita pa tiešo no stūra sitiena.

Rezultātu Džeikobsons atklāja spēles piektajā minūtē ar precīzu tiešo brīvsitienu, tad 36.minūtē no stūra sitiena panāca 2:0, šajā gadījumā bumbai gan rikošetā mainot virzienu, savukārt 75.minūtē aizsargs ar vēl vienu stūra sitienu bumbu iegrieza vārtu tālajā stūrī.

It's the hat-trick that everyone's talking about.

Here's how @joe_jacobson's treble of spectacular set-pieces looked from our pitchside position. #WYCvLIN pic.twitter.com/UosfOsJyAu

— Wycombe Wanderers (@wwfcofficial) September 9, 2019