VIDEO: Ceļu policisti pāris stundās no trases noņem vairākus dzērājšoferus

Ikviens apreibis šoferis ir potenciāls slepkava uz ceļa – tieši tāpēc kāds pavisam nesens satiksmes policijas veikums jāuzteic īpaši. Tikai dažu stundu laikā,viņiem no ceļa trases izdevies nocelt veselus trīs šādus potenciālos slepkavas, ziņo LNT raidījums “Degpunktā”.

Pirmais no šoferiem apturēts Pļavniekos, netālu no tirdzniecības centra “Ozols”. Likumsargiem aizdomas par to, ka kaut kas nav īsti lāga, radījis fakts, ka auto ik pa laikam spēcīgi dūmojis, un tam nedega viens no aizmugurējiem lukturiem.

Sarunas laikā tika konstatēts, ka šoferis pie stūres sēdies bez derīgas autovadītāja apliecības, kā arī transportlīdzeklim nebija OCTA. Tāpat atklājies, ka šoferis sēdies pie stūres reibumā vairāk nekā divu promiļu reibumā.

Kamēr inspektori nokārtojuši pēdējās formalitātes, lai “Audi” stūrētājs tālāk varētu doties uz Gaujas ielu, kur pret viņu tiks ierosināts kriminālprocess, rācijā atskanējusi ziņa par vēl kādu ķērienu.

