VIDEO, FOTO: Kalmikovs – pirmais Latvijas sportists, kas pārpeldējis Lamanšu

Valērijs Kalmikovs pēc veiksmīgā peldējuma. Foto: Tracy Clark/Facebook

Kādreizējais olimpietis Valērijs Kalmikovs kļuvis par pirmo Latvijas pārstāvi, kurš pārpeldējis Lamanša jūras šaurumu no Lielbritānijas uz Franciju. Viņš to paveica šajā naktī, finišu sasniedzot 4.50 no rīta un distancē pavadot 11 stundas un 13 minūtes.

Kā vēsta viņu pavadošā komanda, gaisa temperatūra bijusi +15 grādi, ūdens +18 grādi. Kopējā distanace – vairāk kā 34 kilometri. “Man bija lieliska komanda. Jūs visi padarījāt lielisku darbu, tāpēc paldies jums par to. Peldējums bija lielisks, es patiesi to izbaudīju,” priecīgs pēc paveiktā bija Kalmikovs. “Tur nebija nekā mentāla, es vienkārši peldēju. Pēdējie 40 metri bija stindzinoši, bet kopumā bija ļoti labi. Finišā bija ļoti auksts.”

Kopš pirmā peldējuma 1875. gadā pāri Lamanšam veiksmīgi pārpeldējuši mazāk par diviem tūkstošiem cilvēku.













“Ir septiņu kanālu peldējums visā pasaulē, un Lamanšs ir viens no tiem. Ja šoreiz izdosies veiksmīgi, nākamais varētu būt Kuka kanāls Austrālijā un pēc tam skatīsimies,” pirms peldējuma “LA” sacīja Kalmikovs. “Šobrīd nav plāna visus nopeldēt, jo tas prasa laiku, vēlmi, naudu. Šoreiz tikai laiva vien maksā vairāk nekā četrus tūkstošus eiro, bet vēl arī aviobiļetes, naktsmītne un viss pārējais. Kopumā šādam pasākumam jārēķina vismaz desmit tūkstoši. Man nācās pārdot džipu, lai visu apmaksātu, tagad pārvietojos ar darba busiņu. Gan jau mašīnu nopirkšu vēlāk, mantiskas lietas mani īpaši neuztrauc, bet šis būs īpašs piedzīvojums. Lamanšu nopeldēt mēģina daudzi, bet vairāk nekā pusei tas neizdodas.”

Viņš pārstāvējis Latviju 1996. un 2000. gada olimpiskajās spēlēs, pirmajā reizē sasniegtā 13. vieta 200 metru brasā ir labākais Latvijas peldētāju rezultāts pēc neatkarības atgūšanas. Nu jau deviņus gadus Kalmikovs ar ģimeni dzīvo Austrālijā.