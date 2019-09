Daiļamata meistare Rasma Vancāne rāda, ka villaines raksts bijis ļoti neparasts. Ekrānuzņēmums no Youtube.com

Ludzas Amatnieku centra meistari realizējuši sen lolotu sapni – tapusi unikāla tautas tērpu kolekcija, kas raksturīga Ludzas apkārtnei, vēsta Latgales reģionālā televīzija.

Arheoloģisko un etnogrāfisko tērpu kolekcija tapusi pēc vairāk nekā desmit gadu darba ar apkārtnes tradīciju pētīšanu sadarbībā ar Latvijas vadošajiem tautastērpu pētniekiem, stāsta Ludzas novada Tūrisma informācijas centra vadītāja Līga Kondrāte.

Kondrāte atklāja, ka ir tapuši gan arheoloģiskie, gan etnogrāfiskie tērpi, sākot ar 9. gadsimtu un beidzot ar 19. gadsimta beigām.

Tie ir trīs sieviešu Latgales etnogrāfisko tērpu komplekti (Latgales, Lendžu un Ludzas apriņķa tērpi), trīs sieviešu arheoloģisko tērpu komplekti (ikdienas, goda tērps un pāreja uz etnogrāfisko), viens vīriešu etnogrāfiskā tērpa komplekts un divi vīriešu arheoloģisko tērpu komplekti.

Unikālajā tērpu kolekcijā īpaši izceļami divi tērpi. Viens no tiem tapis pēc brunču fragmenta, kas iegūts no audēju dzimtas, savukārt otram par paraugu ņemts vācu mākslinieka, etnogrāfa Johana Kristofa Broces sens zīmējums.

“Šis raksts bija specifisks. Tāpēc, ka grāmatās tā nav, mēs to taisījām no zīmējuma, skatījāmies. Parasti mēs ņemam no gatavām villainēm vai ņemam no fotogrāfijām,” atklāja rokdarbniece Rasma Vancāne.

Līga Kondrāte pastāstīja, ka Latgalē tautastērpi nav daudz pētīti, un lielākais izaicinājums bijis to izveidot pareizu. Turklāt bijis arī jāizšķiras, vai precīzi atveidot kādā vienā kapā atrastu arheoloģisko tautastērpu, vai tomēr pieļaujams apvienot vairākos redzamās iezīmes.

“Ļoti labi, ka jaunie pētnieki padziļināti pēta un liek kopā – kas varēja būt, kā nevarēja būt,” stāstīja Līga Kondrāte.

Tērpu kolekcija glabāsies un būs apskatāma Ludzas Amatnieku centrā. Tāpat tiks izveidots jauns tūrisma piedāvājums “Ludzas tautas tērpu stāsts”, lai ikvienam interesentam būtu iespēja noklausīties stāstu par katru no deviņiem tērpiem.

Ludzas novada Tūrisma informācijas centra vadītāja ir novērojusi, ka sabiedrības interese par sava dzimtā novada tautastērpiem kļūst arvien lielāka, un tos nereti darina visai ģimenei.