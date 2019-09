VIDEO: Neimars “izglābj” savu komandas biedru Dani Alvešu

Piektdien pārbaudes spēlē Brazīlijas izlase spēlēja neizšķirti 2:2 ar Kolumbiju, vienus vārtus gūstot brazīļu valstsvienības lielākajai zvaigznei Neimaram.

Viņam tā bija atgriešanās izlases rindās, jo vasaras sākumā Neimars guva traumu pārbaudes mačā un nespēja palīdzēt komandai “Copa America” turnīrā, kur Brazīlija triumfēja.

Vēl pirms spēles Neimars uzjautrināja savu komandas biedru un Brazīlijas izlases kapteini Dani Alvešu, uz kura galvas bija nosēdies kāds kukainis.

Piektdien Brazīlija un Kolumbija tikās ASV pilsētā Maiami. Pēc pirmā puslaika vadībā ar 2:1 bija kolumbieši, kuriem abus vārtus guva Luiss Muriels.

Tikmēr joprojām Parīzes “Saint-Germain” īpašumā esošais pasaules dārgākais futbolists Neimars pirmajā puslaikā izcēlās ar precīzu piespēli, bet 58.minūtē panāca izlīdzinājumu. Neimaram tie bija 61 vārti izlasē, un tagad viņš atpaliek tikai no Ronaldo (62) un Peles (77).

Tiesa, spēles beigu daļā Neimaram vairs smiekli nenāca, jo vienā no epizodēm pret viņu parupji nospēlēja Kolumbijas izlases un Totenhemas “Hotspur” aizsargs Davinsons Sančess, brazīlietim ar galvu ielidojot reklāmas stendā.

Sanchez just letting Neymar know he's there 😂 pic.twitter.com/yvgVKIWN7f

— Tottenham News (@Spurs_fl) September 7, 2019