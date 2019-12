Ekrānuzņēmums/Bez Tabu

Kāds pensionārs no Jaunjelgavas un viņa sieva no pensijas sakrājuši 800 eiro, par kuriem iegādājušies lietotu 1998. gada izlaiduma “Seat Ibiza” automašīnu. 70 gadus vecais kungs ir ļoti vīlies pirkumā, nožēlo, ka iegādājies konkrēto automašīnu, un vaino tirgotāju negodprātībā, jo auto realitātē būtiski atšķiroties no aprakstītā sludinājumā. Tirgotājs gan kategoriski noliedz pārmetumus, uzrādot sludinājumu, kurā nekas neesot melots.

Pensionārs TV3 raidījumam “Bez Tabu” apgalvo, ka realitātē automašīnas stāvoklis un aprīkojums ir krietni sliktāks, nekā bijis aprakstīts sludinājumā.

Viņš ar nožēlu atzīst, ka vajadzēja cītīgāk izpētīt spēkratu pirms to iegādāties.

Taujāts, kāpēc to nedarīja un kāpēc iegādājās auto, Vitālijs atbild: “Bija vēls, bija jātiek kaut kā mājās. Īpaši neskatījos auto.

No rīta, nakti negulējis, sirds streikoja, nervu sabrukums, ar sievu esam pensionāri! Iekrājām naudu.

Tā mums ir liela nauda. Nāk svētki, nauda iztērēta, nepaliek pat mazbērniem.”

Savukārt “KB Līzings” priekšnieks Kaspars Bertāns noraida pārmetumus un uzskata, ka pensionārs ir ko pārpratis. Tāpat viņš norāda, ka klienti pirms lēmuma pieņemšanas – pirkt vai nepirkt auto – tiesīgi to nogādāt neatkarīgā servisā uz pārbaudi.

Vairāk par auto un darījumu uzzini, noskatoties “Bez Tabu” sižetu.