15,6% no uz Latviju importētās elektroenerģijas nāk no Krievijas







Latvijas elektroenerģijas importā šogad deviņos mēnešos 15,6% veidoja elektroenerģija no Krievijas, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) publiskotā informācija izdevumā par Latvijas ārējo tirdzniecību 2023.gada deviņos mēnešos.

Vienlaikus statistikas pārvaldē informē, ka Latvijas elektroenerģijas importā 2023.gada deviņos mēnešos 63,9% veidoja elektroenerģija no Igaunijas, bet 20,5% – elektroenerģija no Lietuvas.

Gadu iepriekš CSP informēja, ka Latvijas elektroenerģijas importā attiecīgajā periodā 74,7% veidoja elektroenerģija no Igaunijas, kamēr 19,5% veidoja elektroenerģija no Krievijas, bet 5,8% importētās elektroenerģijas bija no Lietuvas.

Elektroenerģija 2023.gada deviņos mēnešos Latvijā importēta 281,2 miljonu eiro vērtībā, kamēr pērn deviņos mēnešos elektroenerģijas imports veidoja 1,024 miljardus eiro.