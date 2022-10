19. gs. celtā Snēpeles muiža, vēlāk skola. Arhīva foto

1882. gada 20. oktobrī. Barona bēres Ieteikt







Viesturs Sprūde, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Pirms 140 gadiem “Latviešu Avīzes” korespondencē no Kuldīgas novada Snēpeles atzīmēja: “Kam gadījās ceturtdien to ceļu no Kuldīgas uz Snēpeli braukt, tas dabūja redzēt, ka ceļš no Snēpeles robežas iesākuma līdz muižai, un no muižas līdz kapiem, gandrīz sešas verstis, bija izpušķots, ar eglītēm nostādīts un ar skujām nokaisīts, un arī pieci goda vārti bija taisīti.

Tā bija bēru diena, kurā savu vecu dzimtkungu fon Hānu, kas Kuldīgā bija miris, uz mūžīgu dusu pavadījām. Ceturtdienas rītā pulksten 10 visi saimnieki braukšus sagaidīja līķi un viņa pavadītājus uz robežas, kur arī Lipaiķu cienīts mācītājs bija atbraucis. Tad līdz muižai pavadījām; tur saimnieki pa astoņiem ņēma zārku un līdz kapu vārtiem aiznesa.

Tad nelaiķa dēli un radi ņēma, uz kapiem uznesa un kapā ielaida. Pie kapa malas Lipaiķu cienīts mācītājs, kas arī Snēpeles draudzi apkopj, turēja runu latviešu valodā. Arī uz vairāk balsīm tapa dziedāts. Pēcāk muižā visi tikām godam pacienāti, jebšu ļaudis simtiem bija sanākuši.

Mūsu tagadējais lielskungs, kas mūs jau 27 gadus valda, top no mums visiem mīlēts un cienīts; un viņš tiešām ir arī pret mums labsirdīgs, kas palīdz katram ar savu mantu un padomu. Kad tagad visādi musinātāji pa Baltiju vazājās apkārt, tad mēs, paldies Dievam, varam sacīt, ka tādiem pie mums nebūt nav vietas, jo mēs visi ar savu kungu esam ar mieru, un kungs arī mums rāda draudzīgu prātu. Lai gan kādu kādreiz norāj, tomēr mēs zinām, ka tas nāk iz labas sirds.

Mēs viņam pateicamies, ka viņš mums vēlēja pērngad pie mātes un pie sava tēva bērēm piedalīties. Lai viņš sirmus matus piedzīvo, mūs valdot, mums visiem par prieku un labu!”