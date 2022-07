20. “Latvijas novadu Siera diena” Smiltenē pulcēs 60 siera šķirņu pārstāvjus jau šosestdien Ieteikt







Kā informēja Vanda Davidanova, “Sieru klubs” valdes priekšsēdētāja, šogad “Latvijas novadu Siera diena” notiek 20. reizi un “Siera klubs” svin 20 gadu jubileju. Ir vēl divi nozīmīgi skaitļi: AS “Smiltenes piens” – 110 gadu, bet Smiltenes tehnikumam – 100 gadu “kamolā” satīti darba dzīpari.

Lielā, īpašā diena ar sieriem un par sieriem gadā ir tikai viena, un tie ir biedrības “Siera klubs” organizētie svētki gan ar lielražotāju, gan mājražotāju atvestiem produktiem. 16.jūlijā Smiltenē promenādē pie Tepera ezera pulcēsies vismaz 60 sieru šķirnes un veidi: kluči un klucīši, rituļi un ritulīši, bumbiņas un stienīši. Dzelteni, balti, raibi, oranžīgi, zaļi, sarkanīgi…















Novadu Siera diena

“Latvijas novadu Siera diena” ir “Siera kluba” gada vērienīgākais pasākums. Siera rituļi laika gaitā izripināti pa Latvijas lielākajām pilsētām: esam bijuši Preiļos, Limbažos, Smiltenē, Rīgā, Ventspilī, Liepājā, Kuldīgā, Mālpilī, Valmierā, Cēsīs, Rēzeknē, Ikšķilē, Jelgavā… Svētki vienmēr – pārsteigumu pilni: atklāts piemineklis “Siera dimants” un skulptūras, ceptas pustonnīgas siera tortes un simtmetrīgi pīrāgi, celti siera kalni, gatavoti sviestmaižu paklāji un bizes, pīti siera vainagi, šūti sieriem tērpi un cepures, veidotas skaistumplates, atvērti Siera restorāni. Pasākumu milzīgā kopa ir vēsturiska, krāsaina enciklopēdija.

Iespējams, kāds sacīs: šis nav īsti piemērots laiks svinībām, jo katra diena gan piena pārstrādes uzņēmumiem, gan produktu pircējiem problēmām piesātināta. Tomēr svinēsim: ar skaistām atmiņām, ar lepnumu atceroties, cik daudz izdarīts, pasakot paldies arī visiem, kas sierus baudīja un joprojām lieto.

Svētku programma solās būt interesanta, galvenais – garšīga un pilna ar pārsteigumiem.

Svētkos visi iziesim siera ceļu, kāpjot pa pakāpieniem arvien augstāk.

Pirmais – “Ēdienu burvju”: Ineses Bedeices, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma skolotājas, pavāres, godu saimnieces, ēdienu mākslinieciskās noformētājas un Tomasa Godiņa – restorāna “Vairāk saules” pieredzes bagātā šefpavāra, lieliskā semināru vadītāja šovs “Staro siers”. Teltī, kur viņi gatavos visdažādākos pārsteigumus no un ar sieriem, tie kārdinās un staros. Tiks izmantoti “Smiltenes piens”, “Jaunpils pienotavas”, “Straupes”, SierŠtelles”, “Lazdonas piensaimnieka” ražotie. Apmeklētāji varēs palīdzēt Inesei un Tomasam, daudz ko iemācīties un ēdienus izgaršot. Valdīs jautrība, notiks konkursi, būs balvas.

Otrais pakāpiens – arī gards un salds! Smiltenē “Siera klubs” visus pārsteigs ar “Siera tortu parādi”. “Siera klubs” nesenā pagātnē piecu gadu garumā visos četros novados organizēja siera un biezpiena tortu konkursus, kas apvienoja vairāk nekā 200 cepējas. Tad nu labākās no labākajām, drosmīgākās un zinošākās ieradīsies promenādē pie Tepera ezera ar savām tortēm – izcilniecēm. Kopā varētu būt 100 kilogrami gardumu. Saldas un sāļas! Ar sieru un biezpienu! Ļoti skaistas! Prieks, jauki brīži svētku apmeklētājiem! Pēdējos gados tortes naudas izteiksmē ir dārgs prieks, taču svētkos tās varam atļauties izgaršot.

Trešais pakāpiens: “Jaunpils pienotavas” pieteiktais konkurss “Cepu siera cepumiņu”. Jaunpilī vairākus mēnešus cep, un mēs uzņēmuma firmas veikalos pērkam debešķīgus cepumiņus ar sieru “Bresto”. Radās ideja uzzināt, kā Latvijā kopumā darbojas siera cepumu konditoreja. Tāpēc svētkos mūs pagodinās 13 cepējas, bet dažādu veidu cepumu būs krietni vairāk, tajos – Jaunpils sieri. Balvas – no “Jaunpils pienotavas”.

Uzkāpsim uz ceturtā svētku pakāpiena! Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma skolotāja Irina Duvanova no 30 kilogramiem dažādu šķirņu un veidu Latvijā ražotiem sieriem gatavos krāšņu plati. Irina sierus karvinga tehnikā dekoratīvi griezīs ziedos. Plate tiešām solās būt īsts mākslas darbs. Diemžēl tai nebūs garš “mūžs”: svētku apmeklētājiem tā paredzēta kā dāvana no ražotājiem, sekos bagātīga degustācija – apēdīsim.

Garšīgos, ar sieriem piepildītos “pakāpienus” papildinās mūzika un dziesmas populārā dziedātāja Jāņa Stībeļa un viņa draugu izpildījumā. Būs Smiltenes novada sieviešu vokālā ansambļa “Iedvesma” (vadītājs Jānis Krūmiņš) un Ogres tehnikuma audzēkņu (vadītājs Reinis Grīnhofs) koncerti.

Dienas otrajā pusē sāksies Spēkavīru šovs “Smiltenes piena spēka kauss”, kuru kopā ar Latvijā zināmiem pasaules čempioniem un Smiltenes novada spēcīgākajiem vīriem un sievām organizē “Smiltenes piens”.

Biedrības “Siera klubs” valdes priekšsēdētāja Vanda Davidanova:

– “Latvijas novadu Siera diena” – svētki ražotājiem, sieriem un patērētājiem. Lepojamies, ka divdesmit gadus esam spējuši to saglabāt. Lielā kopā sanākšana mums ir arī atskaites punkts par padarīto, un ik reizi esam lepojušies ar lieliskiem ražošanas, eksporta un patēriņa rezultātiem, ar jauniem produktiem. Piemēram, pērn tika sasniegts vēsturisks rekords saražotas 56 tūkstoši tonnu siera. Katrs Latvijas iedzīvotājs gadā patērēja 22 kilogramus veselīgā produkta. 2022.gada pirmo sešu mēnešu skaitļi mūsu optimismu krietni mazina. Tomēr piena pārstrādes uzņēmumi joprojām cer un gaida valsts atbalstu, turpina strādāt. Svētkos domāsim pozitīvi, priecāsimies, gūsim labas emocijas, uzrunāsim patērētājus un turpināsim darbu. Tiksimies Smiltenē!

Šogad Siera svētki notiks sadarbībā ar Zemkopības ministriju un Smiltenes pašvaldību Smiltenes pilsētas svētku ietvaros. Ģenerālsponsors – AS “Smiltenes piens”. Ne tikai dižtirgū, bet šovos, ēdienos, sacensībās un konkursos satiksies AS “Smiltenes piens”, PKS “Straupe”, AS “Jaunpils pienotava”, AS “Talsu piensaimnieks”, AS “Rankas piens”, AS “Lazdonas piensaimnieks”, Siera ražotne”, SIA “Malevss” jeb “SierŠtelle” un pārdesmit zemnieku saimniecību sieri. Skumji, ka mūsu vidū nebūs SIA “ELPA” no Kazdangas un AS “Limbažu siers” produkti.