Ko sola zvaigznes? 2023. gada prognoze visām zodiaka zīmēm







Kristīne Akmentiņa, “Mājas Viesis”, AS “Latvijas Mediji”

Auns

Personiskā brīvība, augošā ticība sev un bailes, kas saistītas ar ikdienu un praktisko realitāti, cīnīsies viena ar otru jūsu sajūtās. Atveriet savu prātu, acis un sirdi, lai redzētu lietas jaunā veidolā, lai paskatītos no cita skatpunkta. Laime un iespējas nāks jums pretī izteikti jau tuvāk vasaras sākumam un līdz pat gada beigām

Izmantojiet savas prasmes un talantus, sadarbojieties ar partneriem, citiem cilvēkiem, ģimeni. Centieties atrast līdzsvaru savā dzīvē un izmantojiet savu radošo pusi. Šogad jums ir iespēja izvēlēties – atrast savu iekšējo spēku un būt tādam, kāds jūs esat, vai ļauties bailēm un ļaut pasaulei jūs pārņemt. Uzticieties sev un dzīvei!

Gada sākums sniegs daudz radošu ideju, plānu un situāciju, savukārt pavasaris akcentēs jūsu nepieciešamību būt brīvam no ierobežojumiem. Vasara liks jums saskarties ar pašvērtības, mājas un ģimenes jautājumiem, savukārt rudens sniegs atbildes uz to, kas jums nepieciešams, lai gūtu panākumus. Gads beigsies pozitīvi, ja būsiet gatavs cīnīties par to, ko vēlaties, un nepadosieties bailēm un pagātnes pārdzīvojumiem.

Vērsis

2023. gads nostādīs jūs aci pret aci ar jūsu nedrošību, arī parādīs to, kas jums nepieciešams no citiem, vēl svarīgāk – to, ko jūs saņemsiet no citiem. Jūs tiksiet pakļauts citu viedokļiem un vērtībām. Tas būs kā pārbaudījums, lai noteiktu, cik tālu esat gatavs iet un cik daudz esat gatavs piekāpties, cik ļoti apmierināt savas vajadzības. Atbildes varēs jūs pārsteigt un arī ļaut jums augt. Jutīsieties iesprostots savā dzīves situācijā, bet tiem, kas pamanīsies sev svarīgo uztvert jaunā veidā, tiks atvērtas daudzas durvis. Janvāris nesīs kādu ieskatu vai radošas idejas darbā vai biznesā. Iespējas radīsies, sniedzot pakalpojumus strādājot. Februāris var likt jums gan atpūsties, gan būt nemierīgam par savu dzīvi. Atkāpieties no ikdienas un saskatiet savas vērtības un/vai finanses no cita skatpunkta – daudz kas var mainīties. Vasaras vidū jums vajadzēs stingras koncepcijas, vērtības, īpaši attiecībā uz ģimeni. Oktobris nesīs veiksmi vai iespējas, savukārt gads noslēgsies ar būtiskām pozitīvām izmaiņām jūsu attiecībās un mijiedarbībā ar citiem.

Dvīņi

2023. gads jums būs izšķirošs, lai risinātu un redzētu pozitīvas pārmaiņas jūsu attiecībās. Spēka un paškontroles, komunikācijas nepieciešamību, vajadzību jautājumi būs cieši saistīti un liks jums izvēlēties prioritātes, pamatojoties uz jūsu vērtībām, saskarsmi arī ar grūtībām. Ir iespējamas pārmaiņas mājās un ģimenē, liekot uzsvaru uz to, lai jūs pamanītu, ko jūs gūstat no savām attiecībām. Radīsies pozitīvas iespējas mainīt savu dzīvesveidu. Janvāris var sniegt labas ziņas un jaunus plānus ceļojumiem vai braucieniem uz attālām vietām. Februārī redzēsiet lielas izmaiņas savā darbā vai biznesā. Vasaras sākums var nest finansiālas problēmas un svarīgus lēmumus šajā jomā. Septembris nesīs labas ziņas no tālienes. Gada beigās, novembrī, aktuāli būs personīgi jautājumi, kas saistīti ar partnerattiecībām. Risinājums būs jūsu rokās. Jūs varēsiet atrisināt lietas, pozitīvi noslēdzot gadu.

Vēzis

2023. gads nesīs iespējas risināt atbildības un vajadzību jautājumus, īpaši par jūsu brīvību vai izvēlēm. Partneris un ģimene šajā laikā būs jūsu spēka un atbalsta avots. Daudz meklēsiet sevī nepieciešamās atbildes. Jūsu vēlme darīt daudz citu labā būs pretrunā ar jūsu personīgām vēlmēm. Izjutīsiet disbalansu starp sevi personīgi un ieaudzinātiem impulsiem, darbībām. Būs jāiemācās, kad pateikt nē. Janvāris sniegs dažus ieskatus par problēmām, kas jums būs ar citiem līdzcilvēkiem. Esiet optimistisks! Tas palīdzēs gandrīz visās situācijās. Februāris pievērsīs jūsu uzmanību jūsu pašu vajadzībām. Pavasaris jums parādīs, kur virzīties tālāk. Tuvojoties Jāņiem, sastapsieties ar emocionāliem konfliktiem, kuros jutīsiet, ka jūs izmanto vai uzskata jūs kā pašsaprotamu. Jūlijs var izrādīties sarežģīts un problemātisks. Sadaliet prioritātes! Oktobris būs apburošs, jo mazināsies stress un ikdienā atnāks miers un prieks. Tā arī turpināsies līdz gada beigām, spriedze samazināsies.

Lauva

Smagais darbs, ko jūs būsiet ieguldījis, lai padarītu sevi finansiāli drošāku kopš 2022. gada beigām, joprojām būs uzmanības centrā arī 2023. gadā, tā tas turpināsies vēl dažus mēnešus uz priekšu. Taču nākamais gads un apkārt esošā enerģija liek domāt, ka jums būs jāiemācās būt elastīgākam attiecībā uz savām finansēm, kā arī jāskatās uz saviem talantiem un prasmēm vēl no citām perspektīvām. Jūsu partneris – kāda cita persona vai finanšu iestāde – varēs jums palīdzēt to izdarīt.

Gada sākums mācīs jums iecietību pret citiem un to, kā samazināt savus tempus. Maijā, jūnijā plānosiet ceļojumus vai ar darbu saistītus braucienus. Ievērojiet veselīgu dzīvesveidu, īpaši pievēršot uzmanību veselīgam ēdienam. No jūlija līdz pat septembrim piedzīvosiet strīdus un konfliktus saistībā ar finansēm. Gada beigas savukārt jau iezīmēs panākumus. Izmantojiet šo laiku, lai arī atgūtu parādus un atdotu tos pats, ja tādi jums ir.

Jaunava

2023. gada horoskops liecina, ka tas, ko izdarīsiet šajā gadā, visticamāk, būtiski ietekmēs jūsu turpmāko dzīvi. Pārmaiņas, iespējams, būs saistītas ar jūsu ikdienas dzīvi, rutīnu. Lielākajai daļai no jums tās būs saistītas ar darbu, veselības jautājumiem, mācību ieradumiem un/vai veidu, kā jūs rūpējaties par savu ķermeni (vai to nedarāt). Situācijas, kas radīsies šajā gadā, liek domāt, ka būs pienācis laiks pārskatīt savas dzīves jomas un veikt nepieciešamās izmaiņas.

Gada sākums paies emociju kalniņos, piemēram, jutīsieties vienu brīdi optimistiska, nākamajā jau apmulsusi. Sargieties, lai pārāk neiegrimtu darbos. Labklājības un finanšu jomā pozitīvāka ir gada pirmā puse, tāpēc izmantojiet to. Nauda nāks, bet tur, kur to vismazāk gaidīsiet.

Svari

Šajā gadā liela uzmanība tiks pievērsta jūsu personīgajai dzīvei, kas turpināsies visu 2023. gadu. Šogad risināsiet mīlas attiecību jautājumus, situācijas ar bērniem – īpaši ap februāri. Neievērosiet neko citu, kamēr nebūsiet nokārtojuši visus aktuālos jautājumus un konfliktus. Turiet mēli aiz zobiem un lieki nerunājiet, vairāk klausieties – redzēsiet, ka tad daudz situāciju atrisināsies pašas no sevis.

Gada sākumā būsiet īpaši emocionāli jūtīgi. Dariet visu iespējamo, lai ikdienu pavadītu ar pozitīvi noskaņotiem cilvēkiem. Citādi jūs kā sūklis uzsūksiet emocijas un izdzīvosiet tās personīgi, pat iegrimstot depresijā. Pavasaris atnesīs mieru. Tuvojoties rudenim, nāksies pieņemt svarīgus lēmumus.

Skorpions

Sadzīves lietas un jūsu privātā dzīve 2023. gadā būs prioritāte, enerģijas maiņas ap aprīli liecinās, ka šajās dzīves jomās varat sagaidīt pārmaiņas un jaunumus. Izskatās, ka gada otrā puse būs stresa pilna mājas frontē, jo temps kļūs ātrāks nekā parasti pārmaiņu klātesamības un, iespējams, arī pārcelšanās dēļ, vismaz dažiem no jums.

Gada sākumu sāciet rotaļīgi, jums ir jāgūst prieks no dzīves pat par vismazākajām lietām, situācijām. Jāsagatavojas, ka šis gads paies ātri, viss notiks zibens ātrumā – gads varētu līdzināties braukšanai amerikāņu kalniņos ar daudziem emocionāliem kāpumiem un kritumiem. Nedariet neko riskantu. Esiet piesardzīgi attiecībā uz izdevumiem, īpaši pavasarī, vasarā. Pēc septembra sāksies nopietnu sarunu laiks ar saviem attiecību partneriem, pārskatīsiet, iespējams, mājokļa būves plānošanu, citus praktiskus ģimenes lēmumus.

Strēlnieks

Enerģijas maiņas gada sākumā liecinās, ka jūsu ikdienas dzīves ritms kļūs intensīvāks, nekā tas bijis līdz šim, tāpēc būs svarīgi kļūt pēc iespējas organizētākam. Enerģijas ap jums 2023. gadā arī liek domāt, iespējams, vajadzēs aizstāvēt vai attaisnot savu attieksmi vai rīcību pret situācijām kopumā. Šogad jūs veidosiet pamatu nākamajiem gadiem. Ikdiena nevar turpināties kā līdz šim, būs jāmaina daudz kas jūsu ikdienā. Būs nepieciešami plāni, tieša un reālistiska pieeja dzīvei.

Veiksme būs jūsu pusē, šogad viss strauji mainīsies jūsu dzīvē. Šis būs produktīvākais gads, kādu atceraties. Maijs, jūnijs un jūlijs būs iespaidīgi mēneši, viss ritēs lieliski un varēsiet tos izbaudīt. Gada otrajā pusē uzmanību pievērsīsiet mājoklim un ģimenei. Novembris apdraudēs attiecības, īpaši tiem, kam tās nav kļuvušas oficiālas. Gada beigās ieteicams īpašāk pievērst uzmanību veselībai.

Mežāzis

Nākamā gada lielākā daļa būs veltīta tam, lai iemācītos efektīvāk izmantot savus resursus un maksimāli izmantot iespēju palielināt savus ienākumus (iespējams, lai segtu papildu izdevumus!). Enerģijas maiņas aptuveni maijā novirzīs daļu no šīs uzmanības uz mācīšanos efektīvāk sazināties ar apkārtējiem. Dažiem no jums var būt lielāka saikne ar brāļiem/māsām nekā līdz šim.

Janvārī sagaidīsiet tik daudz pārmaiņu, ka būs grūti noticēt. Šis gads būs pārvērtību gads. Varat mainīt dzīvesvietu, saraut saites ar kādiem cilvēkiem, iegūt neatkarību vai iegādāties īpašumus. Gada otrā puse var nest arī ģimenes pieauguma iespēju. Septembris, oktobris varētu būt ceļojumu vai braucienu laiks. Šogad nepārspīlējiet ar tēriņiem un kontrolējiet tos visa gada garumā.

Ūdensvīrs

Dzīves temps izskatīsies tā, it kā jūs pa dzīvi pārvietotos ar F1 automašīnu uz pilnu jaudu. Šī tendence turpināsies visu gadu, pazīmes liecina, ka dzīve jūnijā būs neticami ātra. Aptuveni tajā laikā jums, iespējams, būs pamatots iemesls būt daudz optimistiskākam par savu nākotni, jo ap to laiku jūs saņemsiet kādas labas ziņas.

Sākot ar janvāri, stipriniet savas diplomātiskās spējas, kooperējieties ar citiem, esiet uzmanīgāks ikdienā. Šis gads var būt diezgan pragmatisks, īpaši no aprīļa līdz augustam. Sapratīsiet, ko vēlaties no dzīves. Gada sākumā līdz aprīlim esiet dāsni un devīgi, it sevišķi pret saviem partneriem. Gada otrā puse atnesīs panākumus, kas būs pat daudz svarīgāki nekā nauda.

Zivis

Jutīsieties mazliet apmaldījušās un nezināsiet, kurā virzienā doties kāda svarīga jautājuma risināšanai. Esiet drosmīgas! Izmantojiet laiku, lai uzlādētu baterijas, gatavojieties jaunam sākumam. Līdz ar 2023. gada janvāri enerģijas maiņa palīdzēs jums redzēt, kurš ceļš jums ir pareizākais. Jaunā gada sākumā, iespējams, vajadzēs apciemot kādu cilvēku, kurš ir kaut kādā veidā ierobežots.

Janvārī sagaidīsiet kādu negaidītu notikumu, situāciju. Enerģija būs liela un daudz. Vasarā sagaidīsiet mierīgas un pozitīvas dienas. Gada pirmajā pusē par finansēm nevajadzētu uztraukties. Labs gads profesionālai izaugsmei, karjeras augšupejai. Ieklausieties šogad savā intuīcijā, tā daudz teiks priekšā. Gada beigās nāksies paļauties vienīgi uz sevi, savu ticību un spēkiem, liksies, ka visi ir novērsušies no jums.