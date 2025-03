Pjotrs Avens Foto: Maxim Shemetov/SHUTTERSTOCK

236 miljoni eiro ceļā uz Latviju? Pjotrs Avens ir nokārtojis atļauju ieskaitīt Latvijā iesaldētajā bankas kontā naudu







Krievijas un Latvijas dubultpilsonis, miljardieris Pjotrs Avens ir nokārtojis atļauju ieskaitīt Latvijā iesaldētajā bankas kontā 235,9 miljonus eiro no līdzekļiem, ko līdz šim nav skārušas Eiropas Savienības (ES) sankcijas, vēsta žurnāls “Ir”.

Atļauju pārskaitīt uz Latviju 235 885 899 eiro Finanšu izlūkošanas dienests (FID) kādai sankciju sarakstā iekļautai personai devis februārī, liecina žurnālam “Ir” sniegtā dienesta informācija. Pārskaitījums atļauts no konta kādā Centrālāzijas valstī, bijušajā padomju republikā, kas sankcijas nav ieviesusi.

Kāpēc lūdzis šo atļauju, Avens žurnālam nav komentējis.

Vienlaikus “Ir” atzīmē, ka dati par Latvijas banku kontos iesaldētajiem līdzekļiem februārī un martā liecina, ka attiecīgais pārskaitījums uz Latviju vēl nav veikts. Ja tas notiks, nauda nekavējoties tiks iesaldēta.

Tāpat “Ir” atzīmē, ka minētā summa četras reizes pārsniedz šobrīd visu sankcijām pakļauto personu kontos Latvijā iesaldēto summu. 2025.gada 1.martā Latvijā bija 148 personas, kurām Latvijā iesaldēti līdzekļi vai saimnieciskie resursi. Kopumā finanšu iestādēs iesaldētā summa martā bija 54,56 miljoni eiro.

Žurnāls arī norāda, ka šā gada sākumā izskanēja ziņas, ka Avens un viņa ilggadējais biznesa partneris Mihails Fridmans pārdeva daļas Krievijas bankā “Alfa Bank”.

“Avena kungs ir izpildījis visas prasības, kas nepieciešamas sankciju atcelšanai,” žurnālam komentējis viņa pārstāvis Igors Bass.

Vai no Krievijas bankas pārdošanas iegūto līdzekļu pārskaitīšana uz Latvijas kontu patiešām varētu būt arguments, lai atceltu sankcijas krievu miljardierim, skaidru atbildi no FID žurnāls nav saņēmis. Viens no kritērijiem nosaka, ka ES sankciju sarakstos var iekļaut “ietekmīgus uzņēmējus, kas darbojas Krievijā”, taču “sankciju subjekta savu aktīvu pārdošana Krievijā pati par sevi nav pamats noteikto sankciju atcelšanai”.

Avens tika iekļauts ES sankciju sarakstā pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022.gada februārī. Kopš iekļaušanas sankciju sarakstā Avens pūlējies panākt to atcelšanu.

Avenam pastarpināti piederēja 12,4% “Alfa Bank” akciju, bet šā gada sākumā Avens pārtrauca līdzdalību šīs bankas kapitālā.

Avenam tika noteiktas ASV, Lielbritānijas, ES un citu valstu sankcijas.

Pērnā gada nogalē Ukrainas tiesa atcēla Nīderlandē bāzētā uzņēmuma VEON korporatīvo tiesību daļēju arestu Ukrainas lielākajā mobilo sakaru operatorā “Kijivstar”, kas savulaik tika noteikts, lai nepieļautu, ka no “Kijivstar” labumu gūst Avens un Fridmans.

Pasaules bagātāko cilvēku saraksts “Bloomberg Billionaires Index” (“”Bloomberg” miljardieru indekss”) liecina, ka Avena turība pagājušā gada laikā pieaugusi par 1,42 miljardiem ASV dolāru (1,36 miljardiem eiro) – līdz 7,38 miljardiem dolāru.

Caur Luksemburgā bāzēto holdingkompāniju “LetterOne” Avens ir līdzīpašnieks Eiropas naftas un gāzes kompānijā “Wintershall Dea”, starptautiskajā mobilo telefonu kompānijā “Veon”, Turcijas lielākajā mobilo telefonu uzņēmumā “Turkcell” un citos uzņēmumos veselības un tehnoloģiju jomā.

Avenam ir arī Latvijas pilsonība un kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022.gada viņš ar ģimeni dzīvo Latvijā.