Pjotrs Avens Foto: LETA

ES Augstākā tiesa pirmo reizi izvirzījusi skaidrus kritērijus sankciju atcelšanai Ieteikt







Eiropas Savienības Augstākā tiesa pirms nedēļas pirmo reizi izvirzījusi skaidrus kritērijus sankciju atcelšanai bagātiem Krievijas uzņēmējiem, skaidri nosakot, ka tam pietiek ar viņiem piederošo uzņēmuma reālu pārdošanu. Latvijas pilsonis Pēteris Avens pilnībā atbilst šiem kritērijiem, jo ir atbrīvojies no absolūti visiem saviem aktīviem Krievijā. Par to ir informēta arī Latvijas valdība un Eiropas Komisija, informē zvērināts advokāts Jānis Kārkliņš, kurš P.Avenam sniedz juridisko palīdzību.

Reklāma Reklāma

Arī Eiropas Padomes juridiskais pārstāvis norādījis, ka sankcijām pakļautie krievi no tām var atbrīvoties mainot savu uzņēmējdarbības veidu tā, lai vairs nebūtu “vadošo uzņēmēju” skaitā, kā arī pametot Krieviju. Šādai atdalīšanai jābūt “patiesai un pilnīgai”, pauda ES pārstāvis. Tādējādi nepietiek ar atteikšanos no vadošā amata vai aktīvu nodošanas citai Krievijas kontrolakciju sabiedrībai, ko varētu uzskatīt par mēģinājumu apiet sankcijas. Sankcijām pakļautās personas pienākums ir pierādīt, ka tā patiešām ir pametusi Krievijas ekonomiku, ziņo The Bell. Šie kritēriji vistiešākajā veidā attiecas arī uz Latvijas pilsoni Pēteri Avenu.

Kā norāda Jānis Kārkliņš, Pēterim Avenam Krievijā nekas vairs nepieder ne juridiski tieši, ne netieši. Viņš savu dzīvi ir saistījis ar Latviju, vēlas šeit dzīvot un viņa mērķis jau kopš kara sākuma bijis jebkādā veidā iziet no Krievijas biznesiem un aktīviem, kas mērķtiecīgi arī tika darīts. “Šāda rīcība konsekventi trīs gadu garumā demonstrē viņa vēlmi saistīties ar Rietumu pasauli, līdz ar to turpināt sankciju attiecināšanu uz Avenu būtu nepareizi. Viņš visu savu darbību un visus biznesus Krievijā ir atsavinājis, un jācer, ka tas rezultēsies ar sankciju atcelšanu. Viens no sankciju mērķiem ir panākt, lai šie turīgie cilvēki pārrauj saites ar Krieviju, nefinansē Krievijas ekonomiku un Avena kungs to ir izdarījis. Tālākais ir Latvijas valdības un Eiropas Komisijas pusē, kā viņi to vērtēs,” saka advokāts.

Par to, ka Pēteris Avens pārtraucis līdzdalību Krievijas “Alfa Bank” kapitālā, aģentūra LETA, atsaucoties uz neoficiālu informāciju, ziņoja jau šā gada janvāra sākumā. Iepriekš Avenam pastarpināti piederēja 12,4% šīs bankas akciju, un līdzdalība vienā no lielākajām Krievijas komercbankām arī kalpoja par pamatu viņa iekļaušanai ES sankciju sarakstā.

Jānis Kārkliņš norāda, ka sankciju pagarināšana pret cilvēku, kurš pilnībā pārrāvis saites ar Krieviju, būtu zīme ikvienam citam Krievijas uzņēmējam, ka nav vērts to darīt, jo tas viņiem nekādu labumu nedod, bet spēlē par labu Krievijas propagandai, kura nekavētos vēstīt: jūs centāties dzīvot Rietumu pasaulē, bet tā šo rīcību nenovērtēja un sankcijas pagarināja. “Lēmumi pamest kādu valsti un pilnībā pārdot savu biznesu parasti ir saistīti ar lieliem finansiāliem zaudējumiem. Avena kungs to ir izdarījis, viņš cietis milzīgus zaudējumus un jautājums, vai Rietumu politiķi to novērtēs vai nē. Manuprāt, ir ļoti svarīgi dot signālu citiem krievu uzņēmējiem, kuri varbūt svārstās, šaubās un baidās, ka atsakoties no saviem Krievijas aktīviem un dzīvojot Rietumu pasaulē, sankcijas viņiem var tikt noņemtas. Tas vājinās Putina režīmu,” uzsver advokāts.

Tanī pat laikā ES Augstākā tiesa norāda, ka plašāk būtu jāinterpretē jēdziens “vadošais Krievijas uzņēmējs” un tam varētu atbilst pat uzņēmējdarbības apvienību vadītāji. Lūgts komentēt, vai šo jēdzienu varētu piemērot arī Pēterim Avenam, Jānis Kārkliņš atbild noraidoši. “Vadošs Krievijas uzņēmējs Eiropas Komisijas izpratnē ir tāds, kuram ir uzņēmējdarbība Krievijā, kurš maksā nodokļus Krievijas budžetā un līdz ar to palīdz Krievijas režīmam. Ņemot vērā, ka Avena kungs ir absolūti visus savus biznesus pārdevis, nevis pārlicis uz cita vārdu, viņš nekādā veidā nevar būt daļa no Krievijas ekonomikas. Viņš nevar būt Krievijas ekonomikas vadošs spēlētājs, jo viņam nepieder neviens uzņēmums, kas Krievijā maksātu nodokļus. Mēs zinām, ka Krievijā joprojām darbojas vairāki Rietumu uzņēmumi, kas maksā nodokļus šīs valsts budžetā, bet Pēteris Avens ne kā fiziska, ne juridiska persona Krievijas budžetā nemaksā ne kapeikas, jo viņam nekas tur vairs nepieder,” skaidro advokāts.

Jau ziņots, ka EST pagājušā gada aprīlī atcēla ES Padomes lēmumu par Avenam un citam miljardierim Mihailam Fridmanam 2022.gada 28.februārī noteiktajām sankcijām.

Reklāma Reklāma

EST spriedumā norādīja, ka neviens no sākotnējos tiesību aktos par Avena un Fridmana pakļaušanu sankcijām ietvertajiem pamatiem nav pietiekami argumentēts un ka viņu iekļaušana sankcijām pakļauto personu sarakstos līdz ar to nav pamatota. Attiecībā uz viņu vēlāku saglabāšanu sankciju sarakstos EST Vispārējā tiesa nospriedusi, ka ES Padome nav sniegusi nevienu papildu pierādījumu salīdzinājumā ar tiem, uz kuriem balstījās sākotnēji.

Latvija ir vienīgā ES valsts, kas par šo spriedumu iesniegusi apelācijas sūdzību. Saskaņā ar ES Padomes Juridiskā dienesta rekomendāciju un vairākuma ES dalībvalstu viedokļiem ES Padome to nedarīja.