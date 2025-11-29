Kad runa ir par veselību, uz šiem pārtikas produktiem naudu labāk netaupīt 0

8:45, 29. novembris 2025
Uzturs

Vai piekrīti, ka veselīga ēšana sākas ar gudru izvēli veikalā? Daži produkti ne tikai sniedz organismam nepieciešamās uzturvielas, bet arī palīdz uzturēt enerģiju, imunitāti un labu pašsajūtu.

Eksperti nosaukuši produktus, uz kuriem nevajadzētu taupīt, ja vēlaties saglabāt veselību un spēku ikdienā.

Veselīgs uzturs sākas ar apdomātu izvēli un kvalitāti, nevis kvantitāti. Ieguldījums olās, sierā, vistas gaļā un sezonas augļos vai dārzeņos palīdz saglabāt labu veselību un enerģiju ikdienā. Pat ja daži no šiem produktiem maksā nedaudz vairāk, tie atmaksājas ar labāku pašsajūtu un veselīgāku dzīvesveidu.

Olas – olbaltumvielu un vitamīnu avots

Pirmajā vietā ir olas. Tās īpaši vērtīgas ir vārītā veidā, jo saglabā lielāko daļu olbaltumvielu un būtisko vitamīnu. Olas ir daudzpusīgs produkts, kas palīdz saglabāt enerģiju un atbalsta imūnsistēmu.

Siers – izvēlieties pareizo tauku saturu

Otrais svarīgākais produkts ir siers. Visvairāk uzturvielu ir sierā ar 5–7% tauku saturu, jo pilnīgi beztauku sieri satur mazāk vitamīnu un minerālvielu. Tas nozīmē, ka, izvēloties sieru, labāk neietaupīt uz kvalitāti – organisms iegūs vairāk vērtīgu vielu.

Vistas gaļa

Netaupiet naudu arī uz vistas gaļu. Iekļaujiet to savā uzturā – tā ir diētiska un veselīga izvēle. Vistas spārniņos olbaltumvielu koncentrācija ir zemāka, tomēr gaļa kopumā saglabā uzturvērtību.

Augļi un dārzeņi

Vēl viena neaizvietojama uztura sastāvdaļa ir augļi un dārzeņi. Netaupiet naudu arī uz šiem produktiem. Ārsti iesaka izvairīties no eksotiskiem augļiem, kas veikalos pieejami vēl pirms sezonas sākšanās. Tomēr, kā pagaidu alternatīvu, speciālisti iesaka svaigi saldētus dārzeņu maisījumus un saldētas ogas, kas saglabā visas labvēlīgās vielas un vitamīnus.

Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem!

