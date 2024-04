“33 eiro man nu nekā nesāk!” Mūziķis Moisejs veicis aprēķinu un uzskata, ka vaučera cena nav adekvāta Ieteikt







TV24 raidījumā “Preses klubs” tika izvērsta diskusija par uzsākto taksometru vaučeru tirdzniecību braucieniem no Rīgas lidostas uz pilsētas centru un Pārdaugavu. Kā jau ziņots, tad viena vaučera cena ir 33,5 eiro. Raidījumā mūziķis un baņķieris Jānis Moisejs pauda viedokli, ka, viņaprāt, šī Rīgas lidostas noteiktā vaučera cena “nav adekvāta”.

Reklāma Reklāma

Mūziķis Moisejs sacīja, ka viņam ir ekonomista diploms, tāpēc viņš nespēja atturēties “nepiemest skaiļus” par vaučera cenu. “Es pieņēmu, ka Rīga un lidosta atrodas apmēram 20 km attālumā. Ja mēs paņemam sliktu automobili, kas tērē 8 litrus uz 100 km, un degviela maksā šausmīgi dārgi – 2 eiro par litru, tad sanāk, ka nevar vairāk kā 3,20 eiro iztērēt, aizbraucot no Rīgas uz lidostu! Nu, noapaļojam – 3,50 eiro, ja pats brauc,” tā aprēķinājis Moisejs.

Taču, protams, jāpieskaita arī darbaspēka izmaksas, jo “kāds jau brauc” pie auto stūres. “Neesam jau Tesla automašīnās, kur viss notiek ar mākslīgo intelektu…Vidējā alga Latvijā ir ap 1200 eiro, darba nedēļa ir 40 darba stundas, tātad viena darba stunda izmaksā apmēram 7,50 eiro. Tātad to mēs vēl varētu pieplusot. Tad nu mēs apaļojamies uz 10 eiro. Ja vēl mašīnas amortizāciju pieskaitām, tad sanāktu 15 eiro. Bet 33 eiro man nu nekā nesanāk! Tas nozīmē, ka tas cilvēks, kas Exel veidojis un piedāvājis šo vaučeru par 33,5 eiro, viņš ir pieņēmis, ka taksis brauc tikai vienā virzienā pilns, bet atpakaļ brauc tukšs,” domā mūziķis un baņķieris Moisejs, savu aprēķinu skaidrojot TV24 raidījumā “Preses klubs”.

“Tātad man liekas, ka tā vaučera cena nav adekvāta. Pozitīvi ir tas, ka ir arī citi veidi, kā nokļūt – pats paņemt taksi, aizbraukt ar autobusu, gan būs arī sabiedriskais autobuss “Lux-Express”. Bet man liekas, ka viena no lietām, ko vispār varēja izdarīt – nolikt to publisko autobusu nevis aiz tā Parking [autostāvvietas], bet tur, kur cilvēks atbrauc. Viņš redz, ka, piemēram, var aizbraukt uz Rīgu par 2,50 eiro. Nu, ja viņu neapmierina sabiedriskais [transports] par 2,50 eiro, tad viņš izvēlas taksi. Man liekas, ka tas vaučers ir par dārgu,” rezumēja Moisejs, diskutējot par vaučera cenu no Rīgas lidostas līdz galvaspilsētas centram.

Jau vēstīts, ka Rīgas lidostas Apmeklētāju centrā 11.aprīlī ir sākta taksometru vaučeru tirdzniecība braucieniem no lidostas uz pilsētas centru un Pārdaugavu, aģentūru LETA informēja Rīgas lidostas pārstāvji.

Iepriekš iegādātos vaučerus pasažieri var izmantot to pārvadātāju taksometros, kas saņēmuši īpašās licences kartītes darbam lidostas teritorijā, – “XTaxi” un “TaksiLV”. Šie taksometri atrodas pirmajā līnijā pie izejām no ielidošanas termināļa. Viena vaučera cena ir 33,5 eiro.

Savukārt vaučeru darbības zona orientējoši ietver teritoriju starp Krišjāņa Valdemāra, Skanstes, Lāčplēša un Valmieras ielu līdz Tallinas ielai Rīgas centrā, kā arī teritoriju no Kārļa Ulmaņa gatves līdz Kurzemes prospektam Pārdaugavā.

Lidostā norāda, ka vaučerus nav iespējams izmantot citu zīmolu vai citu pārvadātāju transportlīdzekļos. Pasažieri, kuri braucieniem no lidostas nevēlēsies izmantot vaučerus, arī turpmāk varēs norēķināties par braucienu atbilstoši katra taksometru pārvadātāja noteiktajiem laika un attāluma tarifiem, izvēlēties sabiedrisko transportu, kopbraukšanas auto pakalpojumu vai doties prom no lidostas ar savu vai sagaidītāju auto.

Pasažierim pirms brauciena ir jāuzrāda vaučers taksometra vadītājam, kurš to validēs un pārliecināsies par tā derīgumu. Vaučers ir derīgs vienam braucienam virzienā no lidostas uz galapunktu Rīgas centrā vai Pārdaugavā vaučeru darbības zonā. Ja brauciena galapunkts atrodas tālāk par vaučera darbības teritoriju, tālāk par braucienu pasažieris maksā ierastajā kārtībā, norēķinoties pēc skaitītāja, informē lidostā.

Reklāma Reklāma

Lidostā skaidro, ka vaučeru darbības zona aptver lielāko daļu Rīgas viesnīcu, prognozējot, ka šo pakalpojumu galvenokārt izmantos ārvalstu viesi, piemēram, tūristi vai darījumu braucienu pasažieri, kuriem taksometra pakalpojumu no lidostas savlaicīgi iegādātos uzņemošā puse.

Vaučerus var iegādāties Rīgas lidostas Apmeklētāju centrā, kurš atrodas lidostas termināļa pirmajā stāvā “E” ielidošanas zālē. Vaučeru nav iespējams izmantot daļēji vai atkārtoti, savukārt vaučera derīguma termiņš ir trīs mēneši no iegādes brīža.

Nākotnē vaučerus varēs iegādāties arī lidostas e-komercijas platformā.