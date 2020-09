Publicitātes foto

Bieži vien automašīna ir kas vairāk, kā tikai pārvietošanās līdzeklis. Tiem, cilvēkiem, kuri ikdienā mēro lielus attālumus ar auto, tā var kalpot gandrīz kā otrā mājvieta. Ja katru dienu nākas pārvietoties ar automašīnu, tad ir ļoti svarīgi, lai tajā būtu patīkami uzturēties, kā arī tajā atrastos visas nepieciešamās lietas un aprīkojums. Iespējams, ka ir cilvēki, kuriem jau ir sastādīts saraksts ar tiem automašīnas aksesuāriem, bez kuriem auto nevar iztikt. Raksta turpinājumā atradīsi aksesuārus, bez kuriem Tavs auto nespēs iztikt. Pavisam iespējams, ka arī Tu iegādāsies tos savai automašīnai.

Mobilā telefona turētājs

Iespējams, ka lielākā daļa cilvēku ir pieraduši, ka ikdienā viņiem vienmēr līdzi ir mobilais telefons. Arī pārvietojoties ar automašīnu nereti telefons ir tuvumā, lai gan tā izmantošana braukšanas laikā var radīt bīstamas situācijas un ir aizliegta. Tomēr mobilais telefons noder brīžos, kad nepieciešama navigācija. Lai tālrunis atrastos viegli sasniedzamā un redzamā vietā, nepieciešams mobilā telefona turētājs. Mūsdienās ir pieejami daudz un dažādi mobilā telefona turētāji, kas lieliski iederas auto salonā. Iespējams atrast pat īstus dizaina elementus, kā arī modernus risinājumus. Mobilo telefonu turētāji atšķiras gan pēc izskata, gan pēc izmēriem un stiprinājuma veida. Atliek vien izvēlēties to variantu, kas ir pats piemērotākais tieši Tavam auto salonam. Tāpat jāpievērš uzmanība pašam turētāja izmēram. Ir ļoti svarīgi, lai tas neaizsegtu svarīgas telefona daļas, piemēram, pogas vai displeju.

Navigācijas sistēma

Tie cilvēki, kuriem patīk doties ceļojumos ar personīgo automašīnu, noteikti zina, ka atrast īsto maršrutu bieži vien ir diezgan sarežģīti, it sevišķi, ja ceļojuma galamērķis ir pavisam cita valsts, kurā nekad iepriekš nav būts. Varētu teikt, ka ceļu kartes drukātā formātā jau ir pagātne, turklāt tajās bija diezgan sarežģīti orientēties. Ceļojumā ir svarīgi atrast īsāko ceļu, lai taupītu gan laiku, gan izmaksas par degvielu. Lai nokļūtu vajadzīgajā vietā pēc iespējas ātrāk, mūsdienās ir pieejamas navigācijas sistēmas, kas ļauj daudz vienkāršāk nokļūt galamērķī. Ja Tev nav vēl šādas sistēmas, tad apsver domu to iegādāties. Protams, arī mobilajā telefonā iespējams izmantot navigāciju, tomēr tas var nebūt tik ērti.

Aksesuāri priekš mājdzīvniekiem

Ja Tev ir mājdzīvnieki, ar kuriem ik pa laikam mēdz doties izbraucienos, tad par auto aksesuāriem mājdzīvniekiem noteikti nevajadzētu aizmirst. Pirmais aksesuārs, kas būs ļoti noderīgs, ja automašīnā pārvadāsi mājdzīvniekus, ir sēdekļu pārvalks. Tas pasargās pašus sēdekļus no netīrumiem un skrāpējumiem. Ja Tev ir liels suns, tad vajadzētu padomāt par tā izolēšanu no pārējiem pasažieriem. Ja līdz šim licies, ka mājdzīvnieks ir draudzīgs un nespētu nevienam nodarīt pāri, tad, braucot ar auto, var rasties dažādas situācijas, piemēram, strauji manevri vai bremzēšana. Šādās situācijās nevar paredzēt kā mājas mīlulis uzvedīsies. Tāpēc, lai būtu pilnībā drošs, ka Tavs mājdzīvnieks nevienam nenodarīs pāri, jāiegādājas speciāls režģis, kas atdalīs zonu starp mājdzīvnieku un pasažieriem. Taču, ja Tev ir pavisam mazi mājdzīvnieki, tad nepieciešams iegādāties speciālu somu mājdzīvnieku pārvadāšanai. Tas pasargās no situācijām, kad mazie dzīvnieki brīvi pārvietojas pa auto salonu un var novērst šofera uzmanību no ceļa.

Videoreģistrators

Tieši videoreģistrators ir tas aksesuārs, kas ir nepieciešams ikvienā automašīnā. Šī ierīce ir ļoti noderīga, jo tā kalpo kā visgodīgākais aculiecinieks jebkurā strīdīgā situācijā, kas var atgadīties ceļu satiksmē. Gadījumos, kad kāds autovadītājs iekuļas ceļu satiksmes negadījumā, var rasties situācijas, kad kāds cits autovadītājs mēģina pastiprināt otra autovadītāja vainu, dažkārt pat izdomājot nepatiesus faktus, lai tikai pasargātu sevi no atbildības. Ja arī Tev jau iepriekš ir nācies iekļūt šādās situācijās, tad pavisam noteikti nepieciešams iegādāties šādu ierīci. Videoreģistrators būs tā ierīce, kas visu saliks pa plauktiņiem un ar tā palīdzību vainīgie nespēs izbēgt no atbildības.

Vilkšanas trose

Iespējams, ka ir autovadītāji, kas domā, ka vilkšanas trose ir tāds nieks, bez kuras var iztikt. Tomēr šī lieta var pasargāt no lielām un negaidītām izmaksām. Piemēram, ja pēkšņi saplīst auto un nav iespējams tālāk ar to pārvietoties, atliek vien piezvanīt kādam draugam, kas ar vilkšanas troses palīdzību Tevi nogādās mājās vai tuvākajā autoservisā. Pretējā gadījumā Tev būtu jāzvana autoevakuatoram, kas var maksāt diezgan dārgi.

