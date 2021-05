Foto: Shutterstock

Pētījumi liecina, ka 70 % nomoda laika biroju darbinieki pavada sēžot! [1] Pandēmijas un attālinātā darba apstākļos šis skaitlis varētu būt vēl iespaidīgāks. Ilgstošās sēdēšanas dēļ muguras sāpes ilgi nav jāgaida, jo daba cilvēku nav radījusi sēdēšanai! Kaut gan muguras sāpes ir visnotaļ bieži izklāstīts temats, sabiedrībā joprojām klejo daudz mītu.

Piecus iesakņojušos mītus kliedē algoloģe (sāpju ārste) Dr. med. IRINA EVANSA, Rīgas 1. slimnīcas Sāpju centra vadītāja. “Mīti rodas no nezināšanas,” uzskata algoloģe.

1. MĪTS: vingrošana tikai saasinās muguras sāpes, labāk atpūtīšos!

Pareiza vingrošana muguras sāpes nesaasina. Ja vingrojumus izpildīs nepareizi vai pārmērīgi, tad gan jārēķinās, ka muguras sāpes var pastiprināties. Piemēram, 70 gadus vecs pacients stāsta, ka viņš vairs nevar vingrot, jo sāp locītavas. Sarunā izrādās, ka vingrinājumus viņš izpilda 200 un pat 300 reizes. Tas ir par daudz! Protams, šāda vingrošana var būt sāpīga! Tāpēc rekomendācija ir vienmēr doties uz konsultāciju, kur speciālists parādīs, kā pareizi vingrot, un sniegs ieteikumus, kā rīkoties konkrētu muguras sāpju gadījumā.

Atpūsties patīk visiem, bet slinkošana muguras sāpju dēļ nav labākais līdzeklis. Diemžēl ir arī pacienti ar ielaistām, hroniskām sāpēm, kuri grib, lai sāpju ārsts izraksta tabletīti vai injekciju, kas viņus tūdaļ atbrīvos no sāpēm. Taču tāda brīnumlīdzekļa, kas visu izārstēs, nav!

Pieeja sāpēm ir visaptveroša. Parasti sākam ar nemedikamentozo terapiju: vingrošanu, fizioterapiju. Ja tās nepalīdz, tad pievienojam medikamentus. Ja arī tie nesniedz iecerēto mērķi, tad veiksmīgai ārstēšanai nepieciešamas blokādes (specifisku medikamentu ievadīšana injekcijas veidā sāpju skartajā zonā).

Vēlos uzsvērt: ja parādās sāpes, ir jārīkojas! Tas prasa spēku un vēlmi strādāt ar sevi.

2. MĪTS: muguras sāpes ir saistītas ar vecumu un lietas labā tāpat neko nevarēs darīt

Patiesībā mūsdienu medicīna ļauj palīdzēt cilvēkiem visos vecumos! Protams, ne vienmēr vecāka gadagājuma cilvēkiem izdosies no sāpēm atbrīvoties pilnībā, jo laika gaitā izveidojušās izmaiņas locītavās un mugurkaulā, taču samazināt sāpes, uzlabot dzīves kvalitāti noteikti ir iespējams. Lai cilvēks pats varētu parūpēties par sevi, aiziet līdz veikalam – to mēs varam!

Turklāt muguras sāpes ir ļoti individuālas. Tās nenosaka ne vecums, ne izmaiņas mugurkaulā. Ir pierādīts: ja mēs nejauši izvēlētos 100 cilvēku un visiem veiktu magnētiskās rezonanses izmeklējumu mugurai, 50 cilvēkiem, kuriem izmeklējumos konstatētu izmaiņas mugurkaulā, mugura nemaz nesāpētu!

3. MĪTS: pretsāpju medikamenti atrisinās manas muguras problēmas

Katrs cilvēks ir unikāls. Kāds no mums pacels smagumu, sastieps muskuļus, medikamenti viņam palīdzēs, sāpes pāries. Jā, tā var būt. Bet, ja cilvēks pacels smagumu un viņam izveidosies mugurkaula starpskriemeļu diska trūce, tad tikai ar medikamentu lietošanu sveikā cauri netiks.

Vēlreiz uzsvēršu, kā notiek sāpju ārstēšana. Iztēlojieties to kā kāpnes. No sākuma nemedikamentozā terapija, tad medikamenti un tikai tad blokādes. Algologi strādā pēc vadlīnijām, izsverot, cik bieži un stipri pacientam sāp, kurā vietā ķermenī sāp. Ja cilvēks pats netiek galā, ja viena deva bezrecepšu medikamenta nepalīdz vai ja nav zināšanu, kā pareizi to lietot, labāk doties pie algologa!

4. MĪTS: ja sāp mugura, nedrīkst nodarboties ar aktīvā dzīvesveida hobijiem

Ir daudz vaļasprieku, kas saistīti ar lielu slodzi uz mugurkaulu un ekstremitātēm, piemēram, slēpošana, motokross. Ja cilvēkam jau ir diska trūce vai ja hobijs pastiprina sāpes un ārstēšanas procesā nonākam līdz invazīvām blokādēm, tad gan slodze ir nopietni jāmazina. Dažreiz rekomendējam meklēt citu hobiju.

Vienkāršotais algoritms ir tāds: ja atkal un atkal tiek izprovocētas sāpes, vaļasprieks diemžēl jāmaina. Hobiji, kas palielina mugurkaula noslodzi, var gan pastiprināt sāpes, gan pasliktināt stāvokli.

5. MĪTS: mugurkaula trūces gadījumā obligāti jāveic operācija

Uzreiz nav vajadzības pierakstīties operācijai. Kamēr var staigāt un ir nelielas mugurkaula starpskriemeļu diska protrūzijas (deformācijas), operācija nav jāveic. Pirms gulties uz operāciju galda, jāizmēģina visas citas iespējamās ārstēšanas metodes: nemedikamentozās (fizioterapija, vingrošana), medikamentozās un blokādes. Turklāt jāatceras: operācija negarantē, ka vairs nesāpēs. Medicīnā pazīstams arī neveiksmīgas mugurkaula operācijas sindroms.

