Publicitātes foto

5G darba vidē nesīs automatizāciju un drošākus apstākļus darbiniekiem







Nākotnē pat ogļrači uz savu darba vietu varēs ierasties baltā kreklā un uzvalkā un veikt darba pienākumus, sēžot ērtā un drošā birojā. Šādu jauno realitāti mums nesīs 5G. Jaunās paaudzes tīkls nozīmē ne tikai ātrāku internetu, bet arī jaunas iespējas dažādu bīstamāko profesiju pārstāvjiem visā pasaulē. Rutīnas procesu automatizācija arī varēs paaugstināt darba ražīgumu un darbinieku apmierinātību, kā arī vispārēji uzlabot darba drošības līmeni.

Arī pandēmijas ietekmē 5G tīkla tehnoloģijas tiek ieviestas arvien vairāk, lai nodrošinātu attālinātu darbu un mazinātu iespējas inficēties ar Covid-19 vīrusu, tostarp vairākās slimnīcās visā pasaulē. Šīs tehnoloģijas atveglos darbu arī fabriku un ostu strādniekiem, ogļračiem, kā arī citu profesiju pārstāvjiem.

5G sniegtās iespējas apvienojumā ar tādām tehnoloģijām un ierīcēm kā bezpilota lidaparāti, roboti, mākslīgais intelekts, lietu internets, mākoņtehnoloģijas un lielie dati, spēj nodrošināt dažādus individuālus risinājumus, kas ievērojami uzlabo darba vidi daudzās nozarēs.

“Kopš 2020. gada oktobra Huawei ir iesaistījies vairāku 5G projektu izstrādē, kas šobrīd tiek realizēti 20 dažādās nozarēs, tostarp veselības aprūpē, kalnrūpniecībā un transporta jomā. Mēs saredzam, ka uzņēmumiem, kas darbojas dzīvībai bīstamās, bet tik ļoti pasaules ekonomikai nepieciešamās nozarēs, 5G tehnoloģija palīdzēs ievērojami samazināt darbinieku nelaimes gadījumu skaitu, uzlabojot produktivitātes un efektivitātes rādītājus.

Savukārt darba ņēmējiem visā pasaulē tehnoloģiskie risinājumi, kam nepieciešams 5G tīkla atbalsts, dos iespēju uzlabot dzīves kvalitāti, nomainot veselībai un dzīvībai bīstamo amatu uz augstāk kvalificētu un datos balstītu darbu vai arī būs iespēja veikt savus līdzšinējos darba pienākumus attālināti,“ dalās Rikijs Čeņs, „Huawei Technologies” vadītājs Baltijā.

Attālināta darba veikšana slimnīcās ļauj izvairīties no inficēšanās ar vīrusiem

Medicīnas nozare ir viena no veselībai bīstamākajām jomām, jo veselības aprūpes darbinieki ir tie, kuri ikdienā atrodas tiešā saskarsmē ar dažādām infekciju slimībām un vīrusiem, tostarp Covid-19.

Līdz 2020. gada jūlijam, saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas ziņojumu, visā pasaulē ar Covid-19 bija inficējušies 1,4 miljoni veselības aprūpes darbinieku. Tas radīja papildus nepieciešamību pēc tehnoloģiskajiem risinājumiem, kas veselības aprūpes darbiniekiem palīdzētu būt pēc iespējas mazākā saskarsmē ar saslimušajiem.

Piemēram, Ķīnā, kad vīruss sāka izplatīties, reakcija bija ātra – Vuhaņā 10 dienās tika uzbūvētas divas slimnīcas, kas tika aprīkotas ar 5G tīkliem. Tas palīdzēja nodrošināt attālināto diagnostiku, ultrasonogrāfiju un tālvadības robotu darbību, samazinot savstarpējo kontaktēšanās iespējamību, tādējādi aizsargājot slimnīcas darbinieku veselību.

Kravu celtņa vadība no biroja?

Pandēmija radīja nepieciešamību pēc 5G tehnoloģijām attālināta darba veikšanai. Šīs izmaiņas piedzīvoja ne tikai biroju darbinieki. Huawei realizēja 5G projektu Ningbo ostā, pilnīgi izmainot ostas strādnieku dzīvi.

Vēl pirms pusgada šīs ostas celtņu operatoru darba apstākļi bija neapskaužami – milzīgie celtņi tika vadīti no nelielas vēju ieskautas kabīnītes, kas atradās 15 minūšu kāpiena attālumā no zemes.

Šī darba vieta pati par sevi ir bīstama, taču šie darba apstākļi arī ierobežoja darbinieka iespējas 8 stundu maiņas laikā apmeklēt labierīcības vai ieturēt pusdienas. Garās maiņas stundas tika pavadītas, skatoties uz leju, kas ir ne tikai nogurdinoši, bet arī traumējoši mugurai un kaklam.

Lai uzlabotu operatoru darba apstākļus, sadarbībā ar Huawei Ningbo ostā seši portālceltņi tika savienoti ar 5G tīklu. Izmantojot HD video tehnoloģijas, šobrīd celtņu operatori var strādāt attālināti no ērta biroja, no turienes veicot ierasto darbu. Darba efektivitāte ir pieaugusi par 20% un ostas vadītāji ir spējuši samazināt darbaspēka izmaksas, jo katrs operators tagad var vienlaikus darbināt vairākus celtņus.

Savukārt darbinieki ir ne tikai ieguvuši veselībai drošāku un patīkamāku darba vietu, bet vairāki no tiem arī jaunus amatus.

Kalnrūpniecībā 5G nodrošina veselībai un dzīvībai drošākus darba apstākļus

Kalnrūpniecība joprojām ir viena no nozīmīgākajām nozarēm pasaules ekonomikā. Diemžēl to raksturo arī ļoti bīstama darba vide – saskaņā ar statistiku, šajā nozarē ir vieni no augstākajiem ievainojumu un nāves gadījumu rādītājiem. Tāpat pētījumi liecina, ka arī mūsdienās karjeru raktuvju strādnieku dzīves ilgums ir vien 40 – 50 gadi.

Iemesls ir ne tikai kalnrūpniecībā esošais augstais nelaimes gadījumu skaits, bet arī ar profesijas risku saistītais dažādo smago elpceļu slimību īpatsvars, piemēram, pneimokonioze, azbestoze un silikoze.

Ņemot vērā riskus, ar kuriem saskaras strādnieki raktuvēs, šī nozare ir viena no tām, kura ļoti iegūs no 5G tīkla priekšrocībām.

“Automatizējot darba procesus, izmantojot datorredzi, reāllaika video augšupielādi un bezpilota aprīkojumu, ko var efektīvi izmantot pateicoties 5G tīklam, būtiski varētu uzlabot kalnrūpniecības nozarē strādājošo veselību, drošību un dzīves kvalitāti.

Jau šobrīd raktuvēs, kas atrodas Šansi provincē, Ķīnā, Huawei sadarbībā ar partneriem ir izvietojis sešas 5G stacijas un uzbūvējis Viedās kalnrūpniecības inovāciju laboratoriju (Intelligent Mining Innovation Lab), kas sniegs labākus 5G pakalpojumus un risinājumus raktuvēm. Šansi pilsētā ir vairāk nekā 150 kalnrūpniecības ekspertu ar plašām zināšanām šajā nozarē.

Huawei tehnoloģiju ekspertiem apvienojot spēkus ar ogļu ieguves ekspertu, notiek darbs pie unikālu risinājumu izstrādes, kas dos iespēju ogļračiem ne tikai veikt savu darbu attālināti, tādējādi uzlabojot dzīves kvalitāti, bet arī, pateicoties bezpilotu aprīkojumam, veikt ogļu ieguvi vietās, kur piekļuve ir sarežģīta, piemēram Arktikas reģionos Kanādā un Krievijā, “ stāsta Rikijs Čeņs.