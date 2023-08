8 lietas, kam jāpievērš uzmanība, izvēloties KASKO apdrošināšanu Ieteikt







KASKO apdrošināšana ir brīvprātīga sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana, kas pasargā transportlīdzekļa īpašnieku no neparedzētiem izdevumiem transportlīdzekļa bojājumu, laupīšanas vai zādzības gadījumā. Atšķirībā no OCTA polises, kas ir obligāta un apdrošina transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesisko atbildību, sedzot zaudējumus, kas radušies trešajai personai, KASKO polise apdrošina transportlīdzekli, turklāt sedz zaudējumus transportlīdzekļa īpašniekam pat tad, ja negadījumā/bojājumu radīšanā vainojams pats transportlīdzekļa īpašnieks. Esat nolēmis iegādāties KASKO apdrošināšanas polisi? Šajā rakstā esam apkopojuši 8 lietas, kam pievērst uzmanību, iegādājoties KASKO polisi – turpiniet lasīt, lai spētu izvēlēties sev un savam transportlīdzeklim labāko!

Kam jāpievērš uzmanība, izvēloties KASKO apdrošināšanu?

Apdrošināšanas riski

Pastāv divu veidu KASKO polises: visu risku un nosaukto risku. Visu risku polise nozīmē, ka apdrošināšanas gadījums ir jebkurš gadījums, kad nodarīts kaitējums transportlīdzeklim, izņemot līgumā noteiktos izņēmuma gadījumus. Savukārt nosaukto risku polise nozīmē, ka apdrošināšanas gadījums ir tikai tas, kas kā apdrošināšanas gadījums atrunāts polisē. Ja iespējams, ieteicams izvēlēties visu risku polisi, jo nav iespējams paredzēt visus specifiskos apdrošināšanas gadījumus, līdz ar to pastāv risks palikt bešā.

Zaudējumu atlīdzināšana zādzības vai bojāejas gadījumā

Izvēloties KASKO polisi, jāpievērš uzmanība, vai transportlīdzeklis tiek apdrošināts tirgus vērtībā vai apdrošināšanas līgumā tiek norādīta konkrēta transportlīdzekļa vērtība. Ja transportlīdzeklis tiek apdrošināts tirgus vērtībā, jāņem vērā, ka summu nosaka ne tikai transportlīdzekļa tehniskais un vizuālais stāvoklis, bet arī tirgus pieprasījums pēc konkrētajiem transportlīdzekļiem konkrētajā laika periodā.

Ja KASKO polise paredzēta jaunam auto, ir svarīgi noskaidrot, vai ir iespējams izvēlēties jaunvērtības apdrošināšanu. Jāņem vērā, ka, līdz ko jauns auto izbrauc no salona, tā tirgus vērtība samazinās aptuveni par 20%, savukārt jaunvērtības apdrošināšana nozīmē, ka, ja auto pēc neilga laika tiks bojāts vai nozagts, apdrošinātājs izmaksās nevis konkrētā laika perioda transportlīdzekļa tirgus vērtību, kas parasti ir ievērojami zemāka, bet gan transportlīdzekļa iegādes vērtību.

Atlīdzības atteikšanas gadījumi

Neatkarīgi no tā, vai izvēlaties visu risku vai nosaukto risku polisi, ir ​gadījumi, kuros KASKO apdrošināšanas atlīdzības izmaksu var daļēji vai pilnībā atteikt. Pie katras apdrošināšanas kompānijas šie gadījumi var būt citādāki, tādēļ, lai, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, nepiedzīvotu nepatīkamus pārsteigumus, pirms līguma noslēgšanas noteikti vajadzētu pievērst uzmanību atlīdzības atteikšanas gadījumiem, kā arī atlīdzības izmaksu apmērus.

Pagaidu auto piešķiršana

Var būt situācijas, kad ceļu satiksmes negadījuma rezultātā transportlīdzeklis tiek bojāts tik ļoti, ka pēc negadījuma ar to nav iespējams pārvietoties. Tomēr daudziem no mums auto ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa, kas nodrošina nokļūšanu darba vietā, bērnu nogādāšanu skolā utt. Izvēloties KASKO apdrošināšanu, ir svarīgi noskaidrot – vai šādos gadījumos tiek piešķirts pagaidu auto? Vai tas tiek piešķirts no pirmās dienas, kopš noticis ceļu satiksmes negadījums? Vai tas tiek piešķirts uz visu remonta laiku vai arī noteiktu laika periodu? Vai auto varat izvēlēties pats vai arī to piešķir apdrošinātājs? Kā auto tiek piegādāts? Atbildes uz šiem jautājumiem ir svarīgas, lai vajadzības gadījumā zinātu, kā rīkoties, kā arī nerastos papildu izmaksas.

Transportlīdzekļa vadītāju norādīšana

Iegādājoties KASKO polisi, apdrošināšanas kompānijas var jautāt norādīt līgumā jaunāko transportlīdzekļa vadītāju vai vadītāju ar mazāko transportlīdzekļa vadīšanas stāžu. Pievērsiet uzmanību – vai tas nozīmē, ka tad, ja, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, pie stūres sēdējis kāds no iepriekš minētajiem personāžiem, tiks samazināta vai atteikta apdrošināšanas atlīdzības izmaksa? Diemžēl mēs nekad nevaram paredzēt visas situācijas, tādēļ visdrošāk, ja apdrošināšanas polises līgumā jaunākais transportlīdzekļa vadītājs vai vadītājs ar mazāko transportlīdzekļa vadīšanas stāžu nav jānorāda.

Drošības sistēmu uzstādīšana

Daudzas apdrošināšanas kompānijas drošības sistēmu uzstādīšanu noteikušas kā obligātu KASKO apdrošināšanas nosacījumu. Pievērsiet uzmanību, vai un kādas drošības sistēmas nepieciešamas transportlīdzeklim, lai, notiekot zādzībai, apdrošināšanas atlīdzības izmaksa netiek samazināta vai atteikta pavisam? Visbiežāk kā obligāta prasība ir skaņas signalizācija un rūpnīcas imobilaizers (ierīce, ka neļauj zagļiem iedarbināt auto dzinēju).

Izvērtējot transportlīdzekli, atkarībā no situācijas apdrošinātājs var pieprasīt papildus drošības sistēmu uzstādīšanu, piemēram, papildus kontakta/bezkontakta imobilaizers, izsekošanas sistēma, radiomeklešanas sistēma, slepenais slēdzis utt. Svarīgi ievērot visus nosacījumus – ja Jūsu transportlīdzeklim jau ir noteiktās drošības sistēmas, tad vajadzētu pārbaudīt, vai tās pilnībā atbilst apdrošinātāja prasībām.

Papildaprīkojuma apdrošināšana

Jāņem vērā, ka mūsdienās, atkarībā no pasažieru vajadzībām, daudzi auto sastāv no bagātīga papildaprīkojuma – bērnu krēsliņš, jumta bagāžnieks, velosipēdu turētājs, apgaismojuma ierīces u.c. Pievērsiet uzmanību, vai, iegādājoties KASKO polisi, tiek apdrošināts arī papildaprīkojums vai tomēr tas jāapdrošina atsevišķi? Vai tas jānorāda līgumā? Vai un kāda ir papildaprīkojuma maksimālā apdrošināšanas summa? Papildaprīkojums daudzos gadījumos ir ļoti vērtīgs, savukārt dažādiem apdrošinātājiem šajā jautājumā ir atšķirīga pieeja, tādēļ svarīgi noskaidrot visas nianses, lai, notiekot negadījumam/bojājumam, nepiedzīvotu pamatīgus zaudējumus.

Pašriska noteikšana un apmērs

Pateicoties tam, ka iespējams izvēlēties tādu iespēju kā pašrisks, KASKO apdrošināšanas polises cena nav daudz augstāka par OCTA apdrošināšanas polises cenu. Tā ir apdrošināšanas polisē norādītā zaudējumu daļa, kuru apdrošināšanas gadījuma rezultātā maksā pats transportlīdzekļa īpašnieks. Pašrisks var tikt izteikts gan naudas summā, gan procentos – jo zemāks tas ir, jo augstāka apdrošināšanas atlīdzības izmaksa.

Kā bonusu apdrošināšanas sabiedrība var piedāvāt 0 eiro pašrisku, piemēram, stiklojuma bojājumiem. Pievērsiet uzmanību, vai šāds bonuss attiecas, iestājoties pirmajam apdrošināšanas gadījumam vai uz visiem gadījumiem KASKO polises darbības laikā? Vai pašriska apmēru nosaka apdrošinātājs vai to var izvēlēties patstāvīgi? Ja iespējams, pašriska apmēru vajadzētu izvēlēties patstāvīgi, jo galu galā īpašnieks savu auto un savas vajadzības zina vislabāk.

Neatkarīgi no tā, vai izvēlaties OCTA vai KASKO, apdrošināšanas polise ir obligāta ikvienam auto. Sods par braukšanu bez OCTA ir ļoti bargs, tādēļ regulāri būtu jāpārbauda sava auto polises darbības termiņš, īpaši, ja paredzēts doties ārpus Latvijas. Vai zinājāt, ka vajadzības gadījumā pieejama arī OCTA uz mēnesi? OCTA un arī KASKO apdrošināšana ātri un ērti pieejama Octas.lv – ienāciet un izvēlieties sev un savam auto labāko!

Vienmēr labi, ja pa rokai ir KASKO vai OCTA polises numurs. Atcerieties – ja Jūsu auto ir KASKO apdrošināšanas polise, OCTA apdrošināšanas polise tam nav nepieciešama!