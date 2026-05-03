8 vietas jūsu mājās, kuras jānotīra katru dienu – pretējā gadījumā baktērijas vairojas neticamā ātrumā
Doma par ikdienas tīrīšanu daudziem šķiet nogurdinoša, īpaši pēc garas darba dienas. Tāpēc lielākā daļa ģimeņu mājas uzkopšanu atliek uz nedēļas nogali. Tomēr ir zonas mājoklī, kurām nepieciešama regulāra uzmanība, jo īpaši virtuve un vannas istaba. Tieši šajās vietās ir virsmas, kas visbiežāk nonāk saskarē ar baktērijām un mikrobiem.
Izdevums Southern Living aprunājās ar diviem tīrīšanas ekspertiem par to, kuri priekšmeti mājās būtu jānotīra katru dienu, lai novērstu baktēriju un mikrobu uzkrāšanos.
“Virsmas, ko ikdienā lieto visa ģimene, uzkrāj baktērijas, kas tiek ienestas no ārējās vides. Šo vietu regulāra noslaucīšana ievērojami uzlabo mājas higiēnu,” skaidro Sāra Greisa Vedrosa.
Durvju rokturi
Durvju un skapīšu rokturiem pieskaramies desmitiem reižu dienā. Tāpēc nav pārsteigums, ka tie ir viena no vietām, kur uzkrājas visvairāk baktēriju – īpaši pēc atgriešanās mājās.
Vedrosa iesaka regulāri izmantot dezinfekcijas salvetes, lai ātri un efektīvi iznīcinātu baktērijas un uzturētu rokturus tīrus.
Virtuves izlietne
Ja esat pamanījuši augļu mušiņas pie virtuves izlietnes, tā nav nejaušība. Pārtikas atliekas bieži vien stundām vai pat dienām ilgi paliek izlietnē, kļūstot par ideālu vidi baktēriju vairošanās procesam.
Lai izlietni iztīrītu dabiskā veidā, eksperte iesaka kanalizācijā iekaisīt tējkaroti cepamās sodas, pievienot dažus ledus gabaliņus un noskalot ar aukstu ūdeni.
Izlietnes ārējās virsmas tīrīšanai Sandifera iesaka izmantot dezinfekcijas līdzekli ar attaukojošu efektu un mikrošķiedras lupatiņu, lai noslaucītu jaucējkrānu, rokturus un apkārtējās virsmas.
“Tas ne tikai iznīcina baktērijas, bet arī palīdz novērst rūsas veidošanos,” viņa piebilst.
Trauku mazgājamā mašīna
Arī trauku mazgājamā mašīna ir vieta, kur var uzkrāties baktērijas. Katru dienu ieteicams pārbaudīt apakšējo filtru vai paplāti, vai tajā nav pārtikas atliekas, un ja ir, tās ieteicams izņemt.
Savukārt trauku mazgājamās mašīnas rokturi ieteicams noslaucīt katru dienu. Dziļāku tīrīšanu var veikt reizi nedēļā vai mēnesī, pievienojot balto etiķi un ieslēdzot īsu mazgāšanas ciklu.
Mikroviļņu krāsns
Ja mikroviļņu krāsni lietojat bieži, tajā ātri uzkrājas pārtikas atliekas un dažādas smakas.
Eksperte iesaka pēc iespējas biežāk to noslaucīt – mikrošķiedras lupatiņa kopā ar attaukošanas līdzekli palīdzēs ātri noņemt pārtikas traipus un novērst nepatīkamu aromātu veidošanos.
Virtuves galds un krēsli
Virtuve ir viena no noslogotākajām vietām mājās, tāpēc galds un krēsli jānotīra pēc katras ēdienreizes.
Uz virsmām bieži paliek drupačas, tauku traipi un lipīgi ēdiena atlikumi, kas ar laiku var sabojāt mēbeles. Mikrošķiedras lupatiņa un attaukojošs tīrīšanas līdzeklis palīdzēs šos traipus ātri notīrīt.
Izlietne vannas istabā
Arī vannas istaba tiek uzskatīta par augsta riska zonu baktēriju uzkrāšanās ziņā.
Eksperti iesaka katru dienu noslaucīt jaucējkrāna un izlietnes rokturus ar dezinfekcijas salvetēm vai aerosolu, kā arī notīrīt izlietni no zobu pastas un citu kosmētikas līdzekļu atlikumiem.
Tualete
Tualete ir viens no netīrākajiem priekšmetiem mājoklī, tāpēc tās virsmas jāuzkopj regulāri.
Īpaši svarīgi ir katru dienu noslaucīt poda vāku un skalošanas pogu vai rokturi, pat ja rūpīgāku tīrīšanu veicat tikai reizi nedēļā.
Elektronika
Mobilie telefoni, planšetdatori, tastatūras un televizora tālvadības pultis pastāvīgi nonāk saskarē ar mūsu rokām, tāpēc uz tiem ātri uzkrājas baktērijas.
Ikdienas tīrīšana palīdz samazināt mikrobu pārnešanas risku. Eksperti iesaka izmantot salvetes ar aptuveni 70% spirta saturu, kas efektīvi dezinficē virsmas, vienlaikus nebojājot ekrānus.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.