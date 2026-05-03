Pēdējie vārdi telefonā bija “lācis, lācis!” Linda Dombrovska komentē nelaimes gadījumu Polijā, kur lācis saplosīja sievieti 1
Polijā nesen noticis traģisks gadījums, kas vēlreiz aktualizē jautājumu par drošību mežā. Kā vēsta ārvalstu mediji, kāda sieviete kopā ar dēlu devusies uz mežu attālā reģionā, lai meklētu briežu ragus. Pēdējā saziņā sieviete pa telefonu esot izsaukusi: “Lācis, lācis!”, pēc kā kontakts pārtrūcis. Dēls nekavējoties informējis dienestus, taču, kad sievieti atrada, notikušais jau bija beidzies traģiski.
Komentējot situāciju, žurnāla “Medības” galvenā redaktore Linda Dombrovska TV24 raidījumā “Saimnieks.Zeme.Valsts” uzsver, ka, lai gan precīzi apstākļi vēl nav zināmi, šādi gadījumi nav neiespējami. “Ja mežā ir lāči, ar to ir jārēķinās,” viņa norāda, piebilstot, ka lielākā daļa problēmu rodas nevis dzīvnieku agresijas dēļ, bet gan tāpēc, ka cilvēks dzīvnieku pārsteidz nesagatavotu.
Eksperte skaidro, ka īpaši bīstamas var būt situācijas, kad cilvēks nonāk pārāk tuvu lācenei ar mazuļiem vai starp dzīvnieku un tā medījumu. Tāpat nevajadzētu uzvesties neapdomīgi, piemēram, mēģināt fotografēt dzīvniekus tuvumā. “Tas noteikti nav tas, ko vajadzētu darīt,” viņa uzsver.
Vienlaikus Dombrovska aicina nesākt paniku un neatteikties no pastaigām dabā. Drošība mežā lielā mērā ir atkarīga no paša cilvēka rīcības. Viņa iesaka pārvietojoties radīt skaņu – sarunāties, dziedāt vai pat klausīties mūziku un dungot līdzi. Tas ļauj dzīvniekiem laikus pamanīt cilvēka klātbūtni un izvairīties no saskarsmes.
“Lācis parasti cilvēku sajūt jau no vairāku simtu metru attāluma. Ja nav īpaša iemesla, viņš vienkārši aizies prom,” skaidro eksperte. Tas nozīmē, ka lielākoties cilvēki pat nenojauš, ka tuvumā varētu būt bijis savvaļas dzīvnieks.
Notikušais Polijā kalpo kā atgādinājums – mežs nav tikai atpūtas vieta, bet arī savvaļas dzīvnieku mājas. Tajā jāuzvedas ar cieņu un piesardzību, apzinoties iespējamos riskus, bet vienlaikus saglabājot veselo saprātu.