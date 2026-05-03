“Tas būs krietni vairāk.” Tramps pieļauj vēl lielāku ASV karavīru skaita samazinājumu Vācijā 0
Ārzemju mediji ziņo, ka Amerikas Savienotās Valstis ir paziņojušas, ka no Vācijas izvedīs 5000 karavīru saistībā ar prezidenta Donalda Trampa un NATO dalībvalstu konflikta saasināšanos saistībā ar karu Irānā. Karaspēka izvešana tiks pabeigta nākamo sešu līdz 12 mēnešu laikā, paziņoja Pentagona pārstāvis Šons Parnels.
Tramps vietnē “Truth Social” rakstīja, ka ASV “apsver iespēju samazināt karavīru skaitu Vācijā”, visticamāk, atbildot uz Vācijas kanclera Frīdriha Merca paziņojumu, kurā viņš uzsvēra, ka Vašingtona karā ar Irānu cietīs “pazemojumu”.
Viņš arī žurnālistiem sacīja, ka Vašingtona izvedīs krietni vairāk nekā 5000 karavīru.
“Mēs ievērojami samazināsim karavīru skaitu, un tas būs krietni vairāk nekā 5000,” piebilda ASV prezidents.
Parnels piebilda, ka karaspēka izvešana atgriezīs to skaitu Eiropā aptuveni tādā līmenī, kāds tas bija pirms 2022. gada, tas ir, pirms Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā.
“Šis lēmums pieņemts pēc rūpīgas ministrijas spēku izvietojuma Eiropā pārskatīšanas, un tas ir saskaņā ar karadarbības teātra prasībām un apstākļiem uz vietas,” piebilda Parnels.
Ir zināms, ka pagājušā gada beigās Vācijā bija izvietoti 36 500 amerikāņu militārpersonu, savukārt 1989. gadā Rietumvācijā to bija ceturtdaļmiljons.
Vienlaikus lielākā amerikāņu gaisa spēku bāze Eiropā atrodas netālu no Ramšteinas pilsētas Vācijas dienvidrietumos, kas ir kļuvusi par svarīgu centru ieroču piegāžu koordinēšanai Ukrainai.
NATO paziņoja, ka sadarbojas ar ASV, lai izprastu viņu lēmuma detaļas.
“Šīs izmaiņas uzsver nepieciešamību Eiropai turpināt vairāk ieguldīt aizsardzībā un uzņemties lielāku atbildības daļu par mūsu kopīgo drošību. Mēs joprojām esam pārliecināti par savu spēju nodrošināt atturēšanu un aizsardzību, turpinoties šai pārejai uz spēcīgāku Eiropu spēcīgākā NATO,” sacīja NATO pārstāve Alisone Hārta.
Savukārt sociālajos tīklos Tramps ieteica Mercam koncentrēties uz miera centieniem attiecībā uz Ukrainu un nosauca Vāciju par “salauztu” valsti.
“Vācijai vajadzētu vairāk laika veltīt Krievijas un Ukrainas kara izbeigšanai (kur viņa ir bijusi pilnīgi neefektīva!) un savas sagrautās valsts sakārtošanai, īpaši imigrācijas un enerģētikas jautājumos, un mazāk laika iejaukties to cilvēku lietās, kuri atbrīvo pasauli no Irānas kodoldraudiem, tādējādi padarot pasauli, tostarp Vāciju, par drošāku vietu!” atzīmēja ASV prezidents.
Pēc Merca teiktā, Irāna ir “pazemojusi” Vašingtonu, uzsverot: “Irānieši ir nepārprotami spēcīgāki, nekā gaidīts, un amerikāņiem acīmredzami nav patiesi pārliecinošas sarunu stratēģijas.”