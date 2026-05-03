Valsts svētkos laiks būs silts – sinoptiķi brīdina arī par kādu iespējamu pārsteigumu valsts austrumos 0
Latvijas Neatkarības atjaunošanas 36. gadadienā gaidāms silts, bet vējains laiks, vietām arī īslaicīgi uzlīs, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.
Naktī laiks būs mākoņains, vietām debesis skaidrosies. Vietām valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus. Vējš lēni pūtīs no dienvidu puses, un gaisa temperatūra pazemināsies līdz +8…+12 grādiem, bet daudzviet piekrastē būs par pāris grādiem vēsāk.
Rīgā naktī gaidāms mākoņains laiks, bez nokrišņiem. Pūtīs lēns dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra pazemināsies līdz +10…+12 grādiem.
Dienā debesis klās mākoņi, brīžiem tās skaidrosies un uzspīdēs saule. Vietām gaidāms īslaicīgs lietus, bet vakarā valsts austrumu rajonos iespējams arī pērkona negaiss.
Vējš nedaudz pastiprināsies un lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidrietumiem, rietumiem, teritorijas lielākajā daļā brāzmās sasniedzot 15-17 metrus sekundē. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +21…+26 grādiem, daudzviet piekrastē un Kurzemē līdz +14…+19 grādiem. Dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte sasniegs vidēji augstu līmeni.
Rīgā saglabāsies mākoņains un sauss laiks. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu un rietumu vējš, pēcpusdienā brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaiss iesils līdz +21…+23 grādiem, bet pilsētas ziemeļos būs par dažiem grādiem vēsāk.