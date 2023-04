Beidzot budžeta pieņemšanas naktī Kariņš saprata, cik daudz naudas izlietots neefektīvi, tā Ābrama Ieteikt







Satraukums, gaidas un spriešana par valsts budžetu jau notikusi, komentāri aprimuši, šķiet viss jau pagājis līdz nākamajam gadam. Tomēr. “Atceraties, Zemnieku savienība, jūsu kolēģi opozīcijā, ir ministru prezidentam Krišjānim Kariņam uzdevuši jautājumu. “Čali, kas tas ir – tu pieņem budžetu un pēc tam saki visiem taupīt, pa ministrijām kasīt atpakaļ naudu priekš mediķiem – kas šis ir?” Šādu jautājumu TV24 raidījums “Ziņu top” uzdeva Skaidrītei Ābramai, 14. Saeimas deputātei (P).

“Beidzot budžeta pieņemšanas naktī, kad Kariņš sēdēja, klausījās un saņēma kritiku no opozīcijas, viņš teica – kāpēc tur nav naudu iedota, bet kāpēc ir tur?” Ābrama skaidro, ka “mēs meklējās tās budžeta iespējas, kas, mūsuprāt, ir liekas izdevumos vai prioritārajos pasākumos, vai pamatbudžetos, un tad viņš saprata, cik daudz naudas ticis izmantots neefektīvi.”

Vai tad var sacīt, ka premjeram ir slikts finanšu ministrs no paša partijas, kurš to visu neparāda premjeram, bet liek to darīt jums?

Ābrama domā, ka finanšu ministrija šobrīd uzņēmusies tādu kā finanšu vadītāja, grāmatveža lomu, bet reti vispār domā par to attīstību, ja viņiem vajag, lai ieņēmumu, izdevumu bilance būtu kārtībā un pozitīva. Tā ir tā mūsu problēma – ministrija lielā mērā domā šajā ekselī, grāmatvediskā veidā: tik naudu ieņemsim, tik izdosim. Bet vai šī nauda spēs ģenerēt kādu attīstību? Tas nav Finanšu ministrijas uzdevums – tā ir Ekonomikas ministrija, Izglītības ministrija, Veselības ministrija, Vides ministrija.

Jūs paši vienmēr sanākt – vienkārši aizņemamies naudu. Tāpat tā zaudē vērtību, ieguldām kaut kur, bet pats naudas daudzums jau nerada kustību. Reformu ciklam, jūs piekrītat, ir jābūt?! Izskatās, ka nevis tikai valdība nespēj radīt viļņošanos, bet pašas nozares sabotē un boikotē, nav gatavas uz pārmaiņām. Skolotāji ir gatavi trīs dienas stāvēt pie Saeimas un streikot, piemēram, no šāda aspekta jautā raidījuma vadītājs Ansis Bogustovs.

Ābrama iebilst: “Tas skolas skolotājs, direktors, viņš var reformēt, optimizēt tīklu, kas ir komplekss uzdevums!? Skolotājs ir ķīlnieks, jo viņam pateikts, ka nemaksās tik, cik tev vajadzētu, jo nav kaut kas optimizēts, reformēts, pārveidots. Un vispār mums naudas nav.”

Politiķe atzīst, ka, ja runājam par aizņemtu naudu, tā ir atrodama. Pamatbudžetā prioritāri ir ļoti daudz nelietderīgu tēriņu. Bet tas, ko mēs esam aizņēmušies, mums vienalga kādreiz būs jāatdod, bet jautājums – no kā mēs atdosim, ja nebūs nekāds pieaugums un nekādu ieņēmumu!”