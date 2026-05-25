“Droni var aizlidot arī līdz Rīgai.” Abu Meri skaidro, cik gatavas krīzes situācijām ir Latvijas slimnīcas 0
Demisionējušās valdības veselības ministrs Hosams Abu Meri TV24 raidījumā “Dienas personība” komentēja Latvijas slimnīcu gatavību dažādām krīzes situācijām un iespējamiem drošības apdraudējumiem.
Abu Meri uzsvēra, ka katrai slimnīcai ir savi evakuācijas un krīzes plāni, kā arī regulāri notiek sadarbība ar pašvaldībām un atbildīgajiem dienestiem. “Katrai slimnīcai jābūt gatavai,” viņš sacīja.
Ministrs norādīja, ka šobrīd tiek strādāts arī pie slimnīcu tīkla reorganizācijas, īpašu uzmanību pievēršot ārstniecības iestādēm pierobežā.
Vienlaikus Abu Meri uzsvēra, ka mūsdienu apdraudējumi vairs nav saistīti tikai ar pierobežu. “Droni var lidot 100 vai 200 kilometrus dziļi teritorijā,” viņš norādīja.
Pēc Abu Meri teiktā, tiek sekots līdzi arī medikamentu rezervēm slimnīcās un regulāri notiek mācības mediķiem, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem un citiem speciālistiem.
Viņš atgādināja, ka vērtīga pieredze slimnīcām bija arī Covid-19 pandēmijas laikā.
Abu Meri piebilda, ka Latvijā arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta arī militārajai medicīnai, un vairākās augstskolās studenti jau apgūst attiecīgas programmas.
Plašāk skaties video!