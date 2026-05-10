"Tur varētu filmēt kapeņu stāstus." Ārste nobažījusies par slimnīcu pagrabu stāvokli, kuros nāktos patverties ārkārtas situācijā
Bērnu ķirurģe, Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes virsārste un Medicīnas rotas komandiere Marija Kraule TV24 raidījumā “Dr. Apinis” komentēja slimnīcu gatavību krīzes situācijām un salīdzināja Latvijas un Ukrainas medicīnas iestāžu pielāgošanos kara apstākļiem. Viņa uzsvēra, ka Ukrainā pagrabi jau sen pielāgoti darbam uzlidojumu laikā, kamēr Latvijā situācija esot ļoti atšķirīga.
M. Kraule norādīja, ka labi pārzina civilo medicīnu un ir bijusi arī Ukrainas civilajās ārstniecības iestādēs. Viņa stāsta, ka Ukrainas slimnīcu pagrabi šobrīd pielāgoti reālām krīzes situācijām.
“Dzemdību namu pagrabos ir operāciju zāles un viss nepieciešamais krīzes menedžmentam, ja notiek uzlidojums,” skaidroja ārste.
Savukārt, runājot par Latvijas slimnīcām, M. Kraule bija daudz kritiskāka. “Kāda ir mums pagrabu situācija lielajās slimnīcās? Tur kapeņu stāstiņus varētu filmēt,” viņa sacīja.
Ārste uzsvēra, ka daudzviet pagrabi nav piemēroti ne cilvēku uzturēšanai, ne akūtu medicīnisku manipulāciju veikšanai krīzes apstākļos.
