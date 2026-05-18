VIDEO. No olas līdz pirmajam pēkšķienam! Jelgavas bērnudārzā bērni klātienē piedzīvo pīlīšu šķilšanos un augšanu

20:23, 18. maijs 2026
Jelgavas valstspilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Zīļuks” pārstāve dalījusies ar ārkārtīgi sirsnīgu un neparastu stāstu, kas pārsteidzis gan mazos audzēkņus, gan viņu vecākus.

„Dzelteno Zīļuku” grupiņas audzinātāja pašu spēkiem ir izaudzinājusi mazas pudeļpīlītes, ļaujot bērniem klātienē vērot un piedzīvot īstu dabas brīnumu – no vienkāršas olas līdz pat dzīvam, čiepstošam kamoliņam.

Viss sākās ar to, ka audzinātāja ieguva pīļu olas, kas tika ievietotas inkubatorā un veiksmīgi izšķīlās. No pašas pirmās dienas skolotāja uzņēmās rūpes par mazajiem putnēniem, savukārt bērnudārza audzēkņi ik dienu ar neviltotu interesi sekoja līdzi pīlīšu augšanai. Šis neparastais process mazajiem jelgavniekiem kļuva par labāko bioloģijas un dabaszinību stundu, mācot ne vien par dzīvības ciklu, bet arī par atbildību un rūpēm, kādas nepieciešamas katrai dzīvai radībai.

Tā kā pirmsskolas izglītības iestāde „Zīļuks” ir oficiāls EKO dārziņš, šis notikums lieliski papildina iestādes pamatvērtības un ikdienas darbu ar bērniem. Tas pierāda, ka izglītība var būt ne tikai teorētiska, bet gan emocionāli bagātinoša un reālajā dzīvē balstīta. Mazās pīlītes jau kļuvušas par dārziņa galvenajām zvaigznēm, un iestādes pārstāvji labprāt dalās šajā iedvesmojošajā stāstā arī ar plašāku sabiedrību, pievienojot aizkustinošus video kadrus ar mazajiem putniņiem.

