“Tas ir drausmīgi!” Vecāki spriež, cik ētiski vasarā ir bērnus vest uz bērnudārzu 0
Nākamnedēļ sākas vasara – skolēniem ilgi gaidītais brīvlaiks, saulainas dienas un vairāk brīvības, taču daudziem vecākiem ikdiena nemainās: darbs turpinās arī, iespējams, gada skaistākajā laikā.
Tiem, kam bērni ir lielāki, varbūt ir nedaudz vieglāk. Viņi paši prot sevi nodarbināt, par sevi parūpēties, bet ko darīt ar pašiem mazākajiem?
Arī sociālajos medijos arvien biežāk izskan diskusijas par pašiem mazākajiem bērniem, jautājot, vai vasarā turpināt vest viņus uz bērnudārzu, vai tomēr ļaut vairāk laika pavadīt mājās ar ģimeni.
Vietnē “Threads” šo tēmu ir aizsākusi Līva. Viņa jautā: “Vasara tuvojas. Dārziņā izlaidums piektdien. Laist uz dārziņu vasarā? Par vai pret?”
Komentāru sadaļā lielākā daļa uzskata, ka bērnam nepieciešama atpūta no ierastā režīma, citi atgādina, ka ne visiem ir iespēja nodrošināt pieskatīšanu mājās. Viedokļi dalās, un katra ģimene meklē sev piemērotāko risinājumu.
Piemēram, Laura daloties viedoklī, saka, ka tāpat kā skolēniem vajag atpūsties no skolas, tāpat tas ir vajadzīgs arī bērnudārzniekiem. “Ja abi vecāki tiešām strādā un nav iespējams savienot ar atvaļinājumiem, tad, jā. Bet, ja vecāks atnāk pakaļ divgadniekam pa taisno no pludmales, nosauļojies un atpūties, kamēr bērns visu dienu pavada ārā, ar svešiem bērniem un audzinātāju, bez jēgpilnām aktivitatem (vasarā 99% PII iestāžu nav nodarbības vai plānotas aktivitātes), tas ir drausmīgi,” viņa uzskata.
Kāds viedoklis ir citiem komentētājiem?
“Esam abi mājās. Bet ir darbs ar internetveikalu un 4 mēnešu vecs zīdainis. Diennaktī stundu ir par maz. Trīsgadnieci laidīsim visu vasaru. Jāpiebilst, ka ne uz jūru, nekur citur nebraucam. Strādājam.”
“Viens mēnesis būs pilnībā brīvs. Pārējos divus ies, bet ļoti vieglā režīmā, ar daudz brīvdienām. Sūtīšu uz dārziņu, kad man pašai būs darba lietas.”
“Uz dārziņu vasarā tikai tad, ja abi vecāki strādā. Es nestrādāju, mans bērns vasarā dzīvosies pa mājām.”
“Vienmēr vasaras bērniem ir brīvas. Tā augu es, un tieši tāpat mani bērni!”
“Atkarībā no tā, vai ir kāds, kurš ar bērnu nodarbosies. Ja vienkārši haļavā – labāk dārziņā. Ja kaut kad plānots atvaļinājums, uz to laiku nelaist.”
“Bērnam arī vajadzīgas brīvdienas. B/d arī ir sava veida slodze – to saku no pieredzes, strādājot pirmsskolā. Ja pirms skolas, tas jau no rocības atkarīgs utt. Bet augustā noteikti dotu brīvu.”
“Esmu kategoriski PRET dārziņu vasarā un vispār arī pret darbu vasarā. Bet dzīve ir dzīve, un kā nu ir, tā ir.”
“Lai bērns šovasar kārtīgi atpūšas. Kad vēl, ja ne bērnībā?”
“Pret, pirms skolas jāatpūšas un jābauda brīvība! Ja nu vienīgi bērns pats vēlas iet.”
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!