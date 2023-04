Foto: Irakli Gedenidze/REUTERS/SCANPIX

Tengizs Gogotišvili: Aci par Eiropu – "Gruzijas sapnis" pārtapis par Gruzijas murgu







Tengizs Gogotišvili, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

“Gruzijas sapnis” (valdošā partija) pārtapis par Gruzijas murgu, secinājis Eiroparlamenta deputāts R. Būtikofers. Vācu deputāts nav vienīgais, kas tā domā. Debatēs Eiroparlamentā pāris dienu pēc masu protestiem Tbilisi, “Gruzijas sapnis” nesagaidīja nevienu atbalsta vārdu. To izteica vienīgi īrs M. Veledžs, kas zināms ar apsūdzībām Rietumiem, piemēram, par kara izraisīšanu Ukrainā. Visi pārējie acīmredzami stipri noguruši no “Gruzijas sapņa” dibinātāja Ivanišvili 10 gadu garumā demonstrētās ekvilibristikas – prokrieviskās darbošanās paralēli ar prorietumniecisko retoriku.

Troksni izraisīja likumprojekts, ko valdošā vara centās pieņemt, neraugoties uz visiem iebildumiem – no opozīcijas parlamentā un ārpus tā, Eiropas Parlamenta, Eirokomisijas, ASV Valsts departamenta, ārvalstu vēstniekiem, starptautiskajām žurnālistu un cilvēktiesību aizstāvības organizācijām. Nemaz nerunājot par gruzīnu NVO un medijiem, pret kuriem tas tika vērsts. Visi, kas pieprasīja atsaukt likumprojektu “Par ārvalstu aģentiem”, to sauca par “krievu likumu”, bet “Gruzijas sapnis” un tās “kabatas opozīcija” – partija “Tautas spēks” iebilda, ka likums norakstīts no amerikāņu FARA.

Viņi domāja, ka neviens nesalīdzinās gruzīnu rimeiku ar FARA. Salīdzināja, otrā pusē bija cilvēki ar angļu valodas un jurisprudences zināšanām, kas fiksēja atšķirības. Galvenā no tām – amerikāņu likums tika pieņemts 1938. gadā, lai aizsargātu valsti no komunistu un nacistu ietekmes.

Tagad to izmanto, lai reģistrētu lobēšanas kompānijas. Gruzijas likumprojekts paredzēja reģistrēt NVO un medijus, kas no ārzemēm saņem vismaz piekto daļu finansējuma. Tā kā praktiski viss Gruzijas nevalstiskais sektors pastāv, pateicoties ārvalstu fondiem, visi tā pārstāvji būtu “ārvalstu aģenti”. Kas būtu pēc tam, redzams Krievijā un Baltkrievijā, kur nav palikušas nedz NVO, nedz neatkarīgi mediji. Tur pēc represijām pret juridiskajām personām ķērušies pie fiziskajām personām. Tās arī aizliegtas. Paveicies tiem, kam ļāvuši izbraukt no valsts. Citiem vienkārši piešķirti termiņi.

Tieši protestu dienās valsts prezidente Zurabišvili, kas savulaik tika ievēlēta ar “Gruzijas sapņa” atbalstu, uzturējās ASV, no kurienes paziņoja par veto skandalozajam likumam. Parlamenta vairākums gan vienmēr viņas veto ir viegli pārvarējis.

Likumu pat virzīja melīgi. Otrdienas rītā paziņoja, ka pirmais lasījums paredzēts ceturtdien. Tomēr nedaudz apdomājot, ka līdz tam laikam opozīcija var sasaukt savus atbalstītājus, nobalsoja tajā pašā vakarā.

Reakcija pārsteidza. Tāda mēroga ielu protesti Tbilisi sen nebija redzēti. Pie parlamenta bija tik daudz cilvēku, ka jau trešajā rītā vara paziņoja, ka nespēj pārliecināt sabiedrību, ka tas ir “amerikāņu” likums, un to atsauca. Taču piebilda, ka braukšot pa valsti, skaidros visiem, ka nepieciešams tieši šāds likums.

Par notikumu gaitu pauda prieku Rietumos, taču apvainojās Krievijā. Krievijas ārlietu ministrs: “Rietumi finansē dažādas nevalstiskās organizācijas, kas gatavo kārtējo krāsaino revolūciju. Tas netiek slēpts, visas šīs NVO ir zināmas. Ka aizstāv Rietumu intereses un diskreditē Krieviju – arī zināms.” Pati toksiskākā impērijas propagandas pārstāve Simonjana valsts TV detalizēti aprakstīja iespējamās sekas: “Visas šīs nekārtības sarīkoja amerikāņi, lai gāztu valdību, kas ļoti godbijīgi izturas pret Krieviju.

Esmu pārsteigta par Gruzijas varas saprātu… saglabājot neitralitāti (jau 2022. gada 25. februārī pēc pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Gruzijas valdība paziņoja par atteikšanos pievienoties sankcijām pret Krieviju). Viņiem (opozīcijai) jāsaprot, ar ko var beigties ielu protesti, plākšņu izlaušana, mašīnu dedzināšana – tas var noslēgties ar triecienu pa Tbilisi.”